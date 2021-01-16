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توك شو

حاسة إنى هاعمله كويس.. شيماء سيف: نفسى أعمل دور رقاصة

السبت 16/يناير/2021 - 05:03 ص
شيماء سيف
شيماء سيف
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حمزة شعيب
حلت الفنانة شيماء سيف ضيفة  ببرنامح "أبلة فاهيتا" في الحادية عشر مساء اليوم الجمعة على قناة ON، الفنانة شيماء سيف، للحديث عن جوانب من حياتها الشخصية والمهنية، وأبرز المواقف الطريفة التي جمعتها بزملائها في الوسط الفني.
قالت الفنانة شيماء سيف، أنا كممثلة أول حاجة لما بدخل تصوير عمل ببص الأول على لوكيشنات التصوير، لو فيلا مقفولة وكده تمام ولو لوكيشن شوارع وكده بقولهم مش فاضية ومسافرة.

وأضافت أن أصعب شىء في التمثيل، هو فكرة الحمام، موضحة، أنا مش بحب أدخل حمام غير حمام بيتنا، وحمام الكرفان ضيق وجسمى بيخبط فيه، فأنا بناشد اللى بيعملوا الكرفانات يوسعوا الحمامات عشان مش كل الممثلين رفيعين.

وعن الدور التى تريد تجسيده، قالت: نفسى أعمل دور رقاصة حاسة إنى هاعمله كويس؛ لأن أنا عندى إمكانيات مدفونة، وأنا اتفرجت على نفسى وأنا برقص حسيت إن "الكافر" مدارى كتير وبيكون جوايا حاجة نفسى تظهر ومش بلاقيها.
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