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أخبار البلد

لبحث سبل دفع مشروعات التنمية الزراعية.. وزير الزراعة يستقبل محافظ الوادي

السبت 16/يناير/2021 - 01:37 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي صباح اليوم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وبحث معه
مشروعات التوسع الأفقي والحصر التصنيفي بالوادي .

كما بحث وزير الزراعة أخر تطورات مشروع منظومة الري الحديث والحقلى حيث يوجد بالمحافظة أكبر مساحة للمرحلة الأولى من مشروع تحديث الري حوالي 205 ألف فدان.

القصير والزملوط بحث أيضا كيفية سبل دفع مبادرة احياء صناعة الحرير الطبيعي ومشروع دودة القز وذلك بعد توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والمحافظة في هذا الشأن وبمشاركة بعض المستثمرين ومنظمات المجتمع المدني .


الوزير والمحافظ بحث آليات التوسع فى الاستزراع السمكى التكاملى واستثمار الاحواض والمزرعة السمكية التابعة للوزارة.
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