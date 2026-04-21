3 مباريات تحسم اللقب.. المواجهات المباشرة تشعل المنافسة بين كبار الدوري

اشتعلت المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز مع دخول البطولة مراحلها الحاسمة بعدما انحصر الصراع على اللقب في مجموعة التتويج بين ثلاثي القمة الزمالك المتصدر وبيراميدز صاحب المركز الثاني والأهلي في المركز الثالث وسط سباق مشتعل لا يقبل القسمة على اثنين قبل الجولات الأخيرة من الموسم.

وتأتي أهمية هذه المرحلة من تقارب النقاط بين الفرق الثلاثة ما يجعل كل مباراة بمثابة نهائي مبكر، خاصة مع دخول نظام مجموعة التتويج الذي يرفع من حدة المنافسة ويجعل أي تعثر له تأثير مباشر على شكل جدول الترتيب النهائي في ظل رغبة كل فريق في حسم اللقب لصالحه قبل خط النهاية.

وبحسب لائحة المسابقة، فإنه في حال تساوي أكثر من فريق في النقاط يتم اللجوء أولا إلى المواجهات المباشرة بين الأندية المتساوية وهو ما يمنح نتائج مباريات القمة بين الثلاثي أهمية مضاعفة لأن المواجهات المباشرة قد تكون هي الفيصل في تحديد هوية البطل دون الحاجة إلى فروق الأهداف أو أي معايير أخرى.

نتائج الدور الأول بين الثلاثي

شهدت مواجهات الدور الأول حالة من التوازن والتبادل في الانتصارات حيث نجح الأهلي في الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف بينما تلقى خسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد ما عكس قوة المنافسة وعدم وجود أفضلية واضحة.

أما الزمالك، فقد تمكن من تحقيق فوز مهم على بيراميدز بهدف نظيف، لكنه خسر في الوقت ذاته أمام الأهلي ليبقى في قلب المنافسة رغم بعض التعثرات وعلى الجانب الآخر حقق بيراميدز فوزا مهما على الأهلي لكنه خسر أمام الزمالك، ليؤكد أن الصراع بين الثلاثي مفتوح على جميع الاحتمالات.

مباريات الدور الثاني الحاسمة

وتتجه الأنظار الآن إلى مواجهات الدور الثاني التي ستلعب دورا حاسما في تحديد هوية البطل، وجاءت مواعيدها كالتالي:

الزمالك × بيراميدز: الخميس 23 أبريل – 8 مساءا – استاد القاهرة الدولي

الأهلي × بيراميدز: الاثنين 27 أبريل – 8 مساءا – استاد الدفاع الجوي

الزمالك × الأهلي: الجمعة 1 مايو – 8 مساءا – استاد القاهرة الدولي

وتحمل هذه المباريات طابعا خاصا حيث يدخل كل فريق وهو يدرك أن أي نقطة مفقودة قد تعني الابتعاد عن اللقب في حين أن الفوز في هذه المواجهات قد يمنح صاحبه دفعة قوية نحو التتويج بالبطولة.

ومع اقتراب النهاية، يبدو أن لقب الدوري المصري يتجه نحو واحدة من أكثر النسخ إثارة في السنوات الأخيرة حيث لا مجال للخطأ، ولا مكان للحسابات المعقدة بل الحسم سيكون داخل المستطيل الأخضر فقط.