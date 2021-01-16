جهود أمنية لكشف ملابسات العثور على جثة شاب محروقا في بني سويف





يكثف ضباط مباحث مركز شرطة ناصر بمديرية امن بني سويف، من جهودهم لكشف ملابسات، العثور على جثة شاب بالزراعات بناحية قرية دنديل زمام المركز، وبه اثار حريق بانحاء مختلفة من الجسم وبجواره دراجة نارية.

وعثر عدد من المزارعين والعمال بالقرب من مصرف زراعي ناحية قرية دنديل التابعة لدائرة مركز ناصر، على جثة لشاب ثلاثيني وبها اثار حريق، وبجواره دراجة نارية يبدو عليها الاشتعال، قبل أن يبلغوا مأمور مركز شرطة ناصر بالحادث، وتنتقل قوات الشرطة إلى مكان الحادث للمعاينة وإخطار النيابة العامة، التي أمرت بتحريات الحادث وإنتداب الطبيب الشرعي لبيان حجم الاصابات بجسد المتوفي وسبب الوفاة.

وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة ناصر، يفيد بإبلاغ الأهالي بعثورهم على جثة شاب في الثلاثينات من عمره، وبه أثار حريق ملقى بالزراعات وبجواره دراجة نارية وبها اثار حريق، والذي وجه بتشكيل فريق بحثي لكشف ملابسات الحادث.

وشكل اللواء أسامة جمعة مدير مباحث المديرية فريق بحثي بإشرافه وبقيادة المقدم محمد محروس رئيس مباحث مركز شرطة ناصر ويضم ضباط مباحث المركز، وإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة وكشف ملابسات الحادث، وضبط الجناة.

وتبين من التحريات الأولية التي قادها رئيس مباحث مركز شرطة ناصر، إن الجثة لشاب يدعى " عماد . م " يبلغ 31 عاما من عمره، وأن الجثة بها اثار حريق، كذلك عُثر بجواره على دراجة نارية بها اثار حريق، وجاري كشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وجرى نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.