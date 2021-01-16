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برلمان

طلب إحاطة لحل أزمة 450 ألف موظف منتدب بالجهاز الإداري للدولة

السبت 16/يناير/2021 - 02:21 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد
تقدم النائب مصطفى بكري، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حول مشكلة المنتدبين، وما يواجهه أكثر من 450 ألف موظف منتدب بالجهاز الإداري للدولة ، أزمة كبرى ، حيث ان تعلق مدة الندب المحددة بأربع سنوات تكاد تهدد مستقبلهم جميعا.

وقال بكري، في طلب الإحاطة إن هذا أمر من شأنه أن يهدد مستقبلهم ومستقبل أسرهم، وطالب المنتدبون رئيس الوزراء بالموافقة على نقلهم من جهات عملهم الأصلية إلى الجهات المنتدبين منها بصورة نهائية أو توفير درجات مالية للجهات المنتدبين منها.

وتابع بكري ، على الرغم من مناشدة المنتدبين لرئيس الوزراء بالتدخل لإنهاء هذه الأزمة، والمحافظة على استقرار أوضاعهم الوظيفية والموافقة على نقلهم إلا أن الحكومة لم تعمل حتى الآن على إنهاء هذه المشكلة.

وأوضح أنه في 2020/11/27 أصدر الدكتور رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عدة توجيهات للتيسير على الموظفين الذين مر على انتدابهم 4 سنوات ماضية وذلك بعد رصده بالمعوقات التي تضعها العديد من الوحدات الإجراءات نقل الموظفين للوحدات المنتدبين إليها.

وكان رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة قد أصدر الكتاب الدوريرقم 4 لسنة 2020 لجميع الوزرات والمحافظات والجهات الإدارية والذي تضمن التأكيد على إستمرار الموظف قائما بالعمل بالجهة المنتدب إليها حال نهاية السنة الرابعة لندبة والتي تحتسب من تاريخ أول قرار بالندب أو تجديده عقب تاريخ العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية.
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