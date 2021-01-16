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محافظات

صحة المنيا: فحص 6208 سيدات ضمن مبادرة العناية بصحة الأم والجنين

السبت 16/يناير/2021 - 03:20 م
القوافل العلاجية
القوافل العلاجية
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أيمن رياض

أعلن الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم فحص 6208 من السيدات الحوامل، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين، وذلك في إطار جهود الدولة للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين، وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وبرعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.


وأضاف "نادى"، أن المبادرة تهدف لفحص السيدات الحوامل من أول يوم في الحمل حتى الولادة وذلك بهدف الكشف المبكر عن العديد من الأمراض أهمها الفيروس الكبدي B "ومرض الزهرى وفيروس نقص المناعة البشرى" إلى جانب فحص الضغط وإجراء القياسات الفيزيائية الخاصة  بالوزن والطول وقياس نسبة السكر فى الدم، وذلك لمنع انتقال الأمراض من الأم للجنين.


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وأوضح الدكتور أحمد خليل منسق المبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا، أن المبادرة تتم في 260 وحدة صحية ومركز طبى وذلك في جميع الإدارات الصحية على مستوى محافظة المنيا عن طريق فرق طبية مدربة مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى.


يذكر أن  الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا قد أعلن أن الفرق الطبية بالعيادات المتنقلة الخاصة بتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، قدمت خلال شهر ديسمبر الماضي خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ 130525 منتفعة، منها 18940 جدد و111585 متردد  بالإضافة إلى الخدمات الأخرى من صرف وسائل تنظيم الأسرة المختلفة.


وأوضحت الدكتورة أسماء ماهر مدير إدارة تنظيم الأسرة أنه تم صرف 144684 من وسائل تنظيم الأسرة، كما تم تنفيذ 13111867 زيارة منزلية عن طريق الرائدات الريفيات، فضلا عن تنفيذ 25897 ندوة تثقيفية وتوعوية عن فيروس كورونا وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والفحص الذاتى للثدى.


وأشارت إلى أنه تم تنفيذ دورات تدريبية لعدد من مقدمى خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لرفع الكفاءة والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. 

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