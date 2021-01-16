ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

العين الإماراتي لـ صدى البلد: لم نفاوض زيزو ولم يعرض علينا من الأساس

السبت 16/يناير/2021 - 03:09 م
زيزو
زيزو
Advertisements
إسراء أشرف
نفى مصدر داخل إدارة العين الإماراتي، دخول النادي في مفاوضات مع أحمد سيد "زيزو"، لاعب فريق الزمالك.


وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": "لم نفاوض اللاعب ولم يعرض علينا من الأساس حتى ندخل في مفاوضات لضمه".


وكان نادر شوقي، وكيل اللاعبين، أكد امتلاكه عرضًا من نادي العين الإماراتي لضم زيزو بقيمة مليوني ونصف يورو، خلال الميركاتو الشتوي الجاري، والذي رفضه مجلس إدارة الزمالك.


ووجه زيزو رسالة إلى جماهير الزمالك قائلًا: "جمهور الزمالك الواعي يعلم تماما حبي لهذا النادي، الذي لولاه ما وصلت لهذه المكانة، سأبذل قصارى جهدي مع الفريق حتى آخر يوم لي داخل النادي".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أخبار الزمالك.. تمرد مصطفى محمد صداع في رأس الإدارة.. زيزو يتلقى عرضا إماراتيا

بعد العرض القطري.. موقف الزمالك من التجديد لفرجاني ساسي

أعذر كل من أساء الفهم.. زيزو يرد على أنباء رحيله من الزمالك.. تفاصيل

تعليق مثير من زيزو بعد أنباء تمرده ورحيله عن الزمالك.. فيديو

نفى وجود أي عروض رسمية لضم زيزو.. خالد الغندور يهاجم نادر شوقي

من ساسى لزيزو ومصطفى محمد.. نجوم أثاروا الجدل حول رحيلهم من الزمالك

ترشيحاتنا

يحمي من السرطان.. 5 فوائد لن تصدقها لـ العرق سوس

موسيماني يحسم القائمة النهائية للأهلي في مونديال العالم للأندية

إثيوبيا تنفي اختراق أجواء السودان وتتحدث عن احتمالات الحرب

بعد تصدره تريند جوجل.. تفاصيل الحادث الغامض لـ مقتل عمر خورشيد

من الخاسر الأكبر من أزمة مصطفى محمد والزمالك وسانت إيتيان؟

خطوبة رولا سعد على مهندس سوري من أصول فلسطينية .. التفاصيل بالفيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحمي من السرطان.. 5 فوائد لن تصدقها لـ العرق سوس

رغم تعدد الأعراض.. علاج سوء الهضم بالعسل والليمون

حكايات من زمن فات| حقيقة تسبب العلاقات النسائية فى رفض كريمة مختار الزواج من نور الدمرداش