العين الإماراتي لـ صدى البلد: لم نفاوض زيزو ولم يعرض علينا من الأساس

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": "لم نفاوض اللاعب ولم يعرض علينا من الأساس حتى ندخل في مفاوضات لضمه".

وكان نادر شوقي، وكيل اللاعبين، أكد امتلاكه عرضًا من نادي العين الإماراتي لضم زيزو بقيمة مليوني ونصف يورو، خلال الميركاتو الشتوي الجاري، والذي رفضه مجلس إدارة الزمالك.