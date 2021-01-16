ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

إجراءات الوساطة والحجز الإدارى.. تشريعية البرلمان تقر 3 مشروعات قوانين للحكومة

السبت 16/يناير/2021 - 03:07 م
تشريعية البرلمان
تشريعية البرلمان
Advertisements
ماجدة بدوي
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، السبت، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، على 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة من الفصل التشريعى السابق، وأعلنت تمسكها بها فى خطاب أرسله رئيس الوزراء للبرلمان.


وتضمنت مشروعات القوانين التى وافقت عليها اللجنة، مشروع قانون الصلح الواقى من الإفلاس، ومشروع قانون إجراءات الوساطة، ومشروع قانون  الحجز الإدارى.


وقال "الهنيدى" إن اللجنة التشريعية سبق ووافقت فى الفصل التشريعى الأول على مشروعات القوانين الثلاثة المقدمة من الحكومة فى الفصل التشريعى الأول الذى انتهى ولم يتم إدراج تقارير اللجنة بشأن هذه القوانين فى جدول أعمال الجلسات، ولم يتسن عرضه على المجلس، وبناءً على طلب الحكومة من رئيس المجلس باستمرار نظر البرلمان فى مشروعات القوانين التى لم يتم الفصل فيها، قررت اللجنة الاكتفاء بما انتهت إليه اللجنة السابقة من رأى فى هذه القوانين.


وكان مجلس النواب وافق خلال آخر جلساته الخميس الماضى برئاسة المستشار حنفي جبالي، على طلب الحكومة بنظر المشروعات بقوانين التي لم يفصل فيها المجلس في الفصل التشريعي الأول، وإحالتها للجان النوعية المختصة والتي سبق إحالتها.


يذكر أن المادة 180 من اللائحة تقضى بأن يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشر يوما التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعى، بمشروعات القوانين التى لم تفصل فيها الهيئة التشريعية السابقة، وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر فى المشروعات المذكورة خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء، اعتُبرت غير قائمة، وإذا طلبت الحكومة نظرها، أحالها المجلس إلى اللجنة المختصة، وللجنة أن تكتفى فى شأنها بما انتهى إليه رأى اللجنة السابقة، إذا كانت قد وضعت تقريرا فيها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ننشر النص النهائي للائحة الداخلية لمجلس الشيوخ بعد إحالتها لرئيس الجمهورية

برلمانى: 900 قانون أصدرها مجلس النواب الحالي

6 تشريعات دينية تتنظر تحديد مصيرها في برلمان 2021.. اعرفها

نائب: الحكومة بادرت بإعلان التعاون مع البرلمان

تضامن النواب تناقش مشروع قانون تكريم شهداء وضحايا العمليات الأمنية وأسرهم

ترشيحاتنا

بماكياج ناعم.. هبة مجدي تتألق بإطلالة محتشمة تخطف الأنظار

وزير أفريقي يتعرض لموقف محرج في مطار القاهرة أثناء سفره| لهذا السبب

أقل خطورة من دول كثيرة.. وزيرة الصحة: أوضاع كورونا بمصر طبيعية ومطمئنة

هل ترك سجادة الصلاة مفرودة على الأرض طول اليوم حرام؟.. الإفتاء تجيب

السر في فقاعة اليد.. كأس العالم للأندية يستعين بـ مصر لحماية اللاعبين من كورونا

الأهلي يرفض التراجع عن قضايا لافتة القرن ضد الزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحمي من السرطان.. 5 فوائد لن تصدقها لـ العرق سوس

رغم تعدد الأعراض.. علاج سوء الهضم بالعسل والليمون

حكايات من زمن فات| حقيقة تسبب العلاقات النسائية فى رفض كريمة مختار الزواج من نور الدمرداش