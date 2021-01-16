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رياضة

مصطفى فتحي إعارة لـ سموحة عربون محبة لصفقة حسام حسن

السبت 16/يناير/2021 - 03:51 م
مصطفى فتحي
مصطفى فتحي
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منتصر الرفاعى
وافقت اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك على إعارة مصطفى فتحي جناح الفريق لسموحة كعربون محبة للحصول على خدمات حسام حسن مهاجم الفريق السكندر.

وعلم "صدى البلد" أن سموحة فى انتظار وصول مهاجم افريقي مميز خلال الساعات القليلة القادمة وفى حال حدوث ذلك سيوافق سموحة إلى الفور على انتقال حسام حسن للزمالك .

في سياق آخر حرص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقد جلسة سريعة مع  لاعبى الفريق بحضور جهازه المعاون وعبد الحليم علي مدير الكرة قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق المقامة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وشهدت الجلسة حديث خاص بين المدير الفني واللاعبين عن المباراة المقبلة أمام الجونة في بطولة الدوري، حيث شرح باتشيكو بعض النقاط الفنية المراد تنفيذها خلال المران.

ويسعى باتشيكو لمواصلة مسيرة الانتصارات التى تحققت فى المباريات الأربع الأخيرة أمام فرق سموحة وانبى وطلائع الجيش والمصري سبقها التعادل مع بيراميدز والفوز على المقاولون ليحصد 16 نقطة فى المركز الثانى بنفس الرصيد بالتساوى مع الأهلى .

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الجونة يوم الثلاثاء المقبل على ملعب بتروسبورت ضمن مواجهات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.
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