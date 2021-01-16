طمس لوحات السيارة.. ضباط مزيفين يسرقون متعلقات أهالي المقطم

نجحت الأطواف الأمنية بالقاهرة فى القبض علي ضباط شرطة مزيفين كانوا يستقلون سيارة مطموسة لوحاتها المعدنية ، وتبين أنهم يسرقون متعلقات اهالي المقطم باسلوب انتحال الصفه .

ففي أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المقطم بمنطقة الهضبة الوسطى دائرة القسم تمكنوا من ضبط عاطلين حال استقلالهما سيارة " مطموسة اللوحات الخلفية " ( قيادة الأول ـ مستأجرة ).





وعثر بحوزتهما ٢ طبنجة صوت ، وعدد ٨ طلقة صوت وهاتف محمول يحوي " ملف صوتي مماثل للاخطارات عبر الأجهزة اللاسلكية " وكمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت ١٠ جرام ومبلغ مالي ٧ الاف جنيه ، وبصحبتهما شخص بالمعاش ومقيم المعراج دائرة قسم شرطة البساتين .





بسؤال الأخير أقر بقيام سالفي الذكر باستيقافه حال سيره بمحل الضبط وتفتيشه والاستيلاء منه على المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما عقب إيهامه بأنهما رجال شرطة مباحث القسم .





بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط وما جاء بأقوال المجني عليه ، اعترفا بارتكاب الواقعة ، وأقرا بحيازتهما للطبنجتان الصوت بقصد استخدامها في انتحال صفة رجال شرطة، والمواد المخدرة بقصد التعاطي ، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق .