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حوادث

طمس لوحات السيارة.. ضباط مزيفين يسرقون متعلقات أهالي المقطم

السبت 16/يناير/2021 - 03:51 م
صدى البلد
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كتب محمد صبري
نجحت الأطواف الأمنية بالقاهرة فى القبض علي ضباط شرطة مزيفين كانوا يستقلون سيارة مطموسة لوحاتها المعدنية ، وتبين أنهم يسرقون متعلقات اهالي المقطم باسلوب انتحال الصفه .

ففي أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المقطم بمنطقة الهضبة الوسطى دائرة القسم تمكنوا من ضبط  عاطلين حال استقلالهما سيارة " مطموسة اللوحات الخلفية " ( قيادة الأول ـ مستأجرة ).

 وعثر بحوزتهما ٢ طبنجة صوت ، وعدد ٨ طلقة صوت وهاتف محمول يحوي " ملف صوتي مماثل للاخطارات عبر الأجهزة اللاسلكية " وكمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت ١٠ جرام  ومبلغ مالي ٧ الاف جنيه ، وبصحبتهما شخص بالمعاش ومقيم المعراج دائرة قسم شرطة البساتين .

بسؤال الأخير أقر بقيام سالفي الذكر باستيقافه حال سيره بمحل الضبط وتفتيشه والاستيلاء منه على المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما عقب إيهامه بأنهما رجال شرطة مباحث القسم .

بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط وما جاء بأقوال المجني عليه ، اعترفا بارتكاب الواقعة ، وأقرا بحيازتهما للطبنجتان الصوت بقصد استخدامها في انتحال صفة رجال شرطة، والمواد المخدرة بقصد التعاطي ، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق .
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