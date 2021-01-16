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رياضة

ساديو ماني: لا أهتم كثيرا بتسجيل الأهداف.. وشرط وحيد للتتويج بالبريميرليج

السبت 16/يناير/2021 - 03:51 م
ساديو ماني ومحمد
ساديو ماني ومحمد صلاح
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محمد السعيد
أكد النجم السنغالي ساديو ماني لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، أنه لا يهتم كثيرا بتسجيل الأهداف.

وقال ساديو ماني خلال تصريحات أبرزها موقع ليفربول الرسمي:" أعتقد أنك كمهاجم ستحب دائمًا تسجيل المزيد من الأهداف.، لكن الأهداف ليست ذات  كبرى بالنسبة لي، الأكثر أهمية هو مساعدة الفريق على تحقيق الفوز دائما".

وتابع ساديو ماني:" لطالما قلت أن تياجو ألكانتارا هو أحد أفضل اللاعبين في العالم بالتأكيد، لكن لم يحالفه الحظ  مؤخرا بسبب الإصابة".

وتابع:" ليس من السهل العودة من الإصابة، وأن يكون 100 % على أرض الملعب، ولكن يمكنك أن ترى  جودته من مباراته الأولى، لقد أعجبت به كثيرا، وأعتقد أنه سيصل إلى أفضل مستوياته خلال الفترة المقبلة، نحن نتطلع لرؤية المزيد من سحره".

وعن مواجهة مانشستر يونايتد، قال ساديو ماني:" لا أحب التحدث عن المنافسين كثيرا، ولكن أذا أردنا تحقيق لقب اليريميرليج، ستكون مواجهة قوية، نحن متحمسون لها، وأعتقد نفس الشئْ بالنسبة لمانشستر يونايتد".

ويستعد فريق ليفربول غدا، الأحد  لمواجهة مانشستر يونايتد على ملعب أنفيليد، ضمن منافسات الجولة الـ 19، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويتصدر فريق مانشستر يونايتد جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة، بفارق 3 نقاط عن ليفربول صاحب المركز الثاني.

وتعد هذه المرة الأولى التي يتصدر فيها فريق مانشستر يونايتد جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.
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