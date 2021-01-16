بالاسعار والمواصفات.. تعرف على النسخة الفرنسية DS7 موديل 2021

تتألق النسخة الفرنسية الأنيقة DS7 موديل 2021 داخل السوق العالمي المصري، والتي تعد واحدة من الاصدارات التي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام فئة الـSUV، و تأتي DS7 بالعديد من المواصفات الفنية والتجهيزات المختلفة.





تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، بينما تستمد قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي تيربو، قادر على إنتاج طاقة 165 حصان، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.





و من خلال هذه المواصفات الفنية تستطيع DS7 أن تتسارع من نقطة الانطلاق 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة ، وذلك في غضون 9.7 ثانية فقط، و بسرعة قصوى 227 كم/ساعة، و تبلغ نسبة استهلاكها من الوقود نحو 7.3 لتر، وذلك عندما تخوض السيارة مسافة قدرها 100 كم.





وتأتي DS7 موديل 2021 بالعديد من مواصفات الأمان والسلامة مثل، منظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS، و فرامل ABS مانع للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني الخاص بالفرامل EBD، و نظام الثبات الالكتروني ESP، و نظام المساعدة عند المنحدرات.





كما ضمت أيضا، مرايات جانبية كهربائية، و مستشعرات ركن أمامية وخلفية، مدعومة بكاميرا لسهولة اصطفاف السيارة، بالاضافة إلى مثبت سرعة، و مكييف هواء ثلاثي المناطق، ومقود حركة مزود بالعديد من أنظمة التحكم والرفاهية.





وتتوسط قمرة القيادة شاشة ملونة تعمل باللمس بلغ قياسها 12.3 بوصة، وذلك لعرض الوسائط المتعددة والخرائط وتدعم خاصية Apple CarPlay و Android Auto عبر الشاحن اللاسلكي، و فتحة سقف بانوراما، وباقة متطورة من وسائل التحكم للفئات الأعلى تجهيزا.





و يبلغ السعر الرسمي للسيارة DS7 موديل 2021





- الفئة الأولى أوتوماتيك موديل / BE CHIC 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 598 ألف جنيه.

- الفئة الثانية أوتوماتيك موديل / PERFORMANCE LINE 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 660 ألف جنيه.

- الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل / PERFORMANCE PLUS 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 700 ألف جنيه.

- الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل / RIVOLI 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 760 ألف جنيه.

- الفئة الخامسة أوتوماتيك موديل OPERA 2021 / محرك 1600 سي سي بسعر 850 ألف جنيه.