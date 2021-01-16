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برلمان

نائبة بالبرلمان تشيد بصرف الدفعة الثانية للمنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة

السبت 16/يناير/2021 - 04:47 م
النائبة سولاف درويش
النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب
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معتز الخصوصى
أشادت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بصرف الدفعة الثانية من المرحلة الثانية من المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تنسي العمالة غير المنتظمة فى ظل أزمة جائحة فيروس كورونا.

وأضافت "درويش" فى -بيان لها اليوم- أن منحة الرئيس عبدالفتاح السيسي تساهم بشكل كبير فى تخفيف الأعباء عن كاهل العمالة غير المنتظمة التى تأثرت بشكل كبير بجائحة كورونا، لافتة إلى أنه تم صرف مرتبات العمالة المنتظمة للعاملين بالقطاعات المتضررة وفي مقدمتها: السياحة، والغزل والنسيج من خلال صندوق إعانات الطوارئ بوزارة القوي العاملة.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسى وجَّه مع بداية «الجائحة» بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتخفيف العبء عن المواطنين، ومع بداية الموجة الثانية وجَّه الرئيس بتعزيز حزمة المساندة المالية لمجابهة الآثار السلبية لهذا الوباء العالمى، موضحًا أن الحكومة بادرت منذ بداية «الجائحة» باتخاذ إجراءات فورية لدعم القطاع الطبى حيث بدأت بتدبير مليار جنيه لوزارة الصحة لتوفير الاحتياجات الأساسية من المستلزمات الوقائية، ومع بداية الموجة الثانية بادرت أيضًا بتدبير مليار جنيه أخرى، ليصل إجمالي المبالغ الإضافية المتاحة لدعم القطاع الصحى بالدولة بمختلف مساراته على مستوي الجمهورية منذ بدء الجائحة وحتى الآن ١٤,٤ مليار جنيه.
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