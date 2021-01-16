محافظ المنوفية يتفقد مشروع محطة صرف الخطاطبة بتكلفة 450 مليون جنيه





تفقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية مشروع محطة معالجة صرف صحي الخطاطبة وكفر داود بطاقة 20 ألف م3 / يوم وبتكلفة 450 مليون جنيه تنفيذ شركة المقاولون العرب ( شرق ووسط الدلتا) ، جاء ذلك خلال زيارته التفقدية لمركز ومدينة السادات لمتابعة مشروعات البنية التحتية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى والوقوف على نسب التنفيذ وإزالة كافة المعوقات لضمان الانتهاء من الأعمال وفق الجدول الزمني المقرر ، رافقه نائبه محمد موسي والمهندس رشدى عمر رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية ، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات وعدد من أعضاء مجلس النواب .





وأكد المهندس رشدي عمر علي أن المشروع يعد محطة معالجة ثلاثية وستخدم 10 قري ومن المقرر نهو الأعمال في ديسمبر 2021 ، مشيرًا إلي أن المناطق المقرر خدمتها ( كفر داود ، الخطاطبة المحطة ، الخطاطبة البلد) أعمال ( خطوط طرد ، شبكات إنحدار ، محطات رفع ) بتكلفة 250 مليون جنيه ، بالإضافة إلي قري ( الطرانة ، عزبة الطرانة ، أبو نشابة ، جزيرة أبو نشابة ، منشأة سرور ، الجيار ، السلام ) تحت الإسناد ، وكذلك مرافق الإسكان الإجتماعي بمناطق ( الصوامع ، بديل الدير ، الأخماس ، الخطاطبة ) بتكلفة 65 مليون جنيه ، مؤكدًا علي أن عدد المستفيدين 250 ألف نسمة .





كما أضاف رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي أنه تم الإنتهاء من تنفيذ الأعمال المدنية للمحطة بنسبة تنفيذ 80 % والتي تتضمن عنبر طلبات رفع الحمأة ، المدخل والمصافي ، أحواض فصل الزيوت والشحومات ، 2 حوض ترسيب إبتدائي ، 2 حوض مكثف حمأة ، 2 حوض تهوية ميكانيكية ، 2 حوض مزج كلور ، 8 أحواض تجفيف ، بإلاضافة إلي غرفة توزيع الحمأة للمكثفات ، غرفة التوزيع إلي أحواض الترسيب الإبتدائي ، مشيرًا إلي أنه جاري حاليًا إستكمال أحواض الترسيب النهائي ، مبني الفلاتر ، محطة رفع المياه المنقاه ، أحواض التجفيف المستجدة ، مضيفًا الي أنه جاري تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية حيث تم توريد وتركيب كباري الترسيب الإبتدائي ، وتركيب خط المواسير أسفل حوض الترسيب الإبتدائي وتم توريد مهمات السكنر وكوبري الراسب الرملي .



