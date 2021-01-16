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سيارات

شاهد .. تعديل تويوتا ياريس GR لتصبح خارقة

السبت 16/يناير/2021 - 06:28 م
تويوتا ياريس GR
تويوتا ياريس GR
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كريم عاطف

اعلنت شركة Litchfield Motors البريطانية لتعديل السيارة الشهير عن الانتهاء من مشروعها الجديد بتعديل تويوتا GR ياريس .


واوضحت شركة Litchfield Motors انه تم شراء نسختين من تويوتا GR ياريس لتطوير حزم في نفس الوقت للهيكل والمحرك .


وبالفعل قامت شركة Litchfield Motors بتزويد قوة المحرك 43 حصان اضافيا بعد ان كانت قوة المحرك الاساسية 257 حصان ليصبح 300 حصان من محركها ثلاثي الأسطوانات سعة 1.6 لتر


بالاضافة الى صندوق ضبط بسيط يحصل على المعايرة النهائية قبل طرحه للبيع ، بالإضافة إلى ضبط المحرك ، و عمل شراكة مع شركة نيترون لتطوير سلسلة من مجموعات التعليق والتعامل مع حزم الإعداد .


واوضحت شركة Litchfield Motors ان الهدف المبدئي لها هو تقديم جودة قيادة محسّنة واستجابات أكثر وضوحًا من الهيكل المعدني وحتى الآن ، تعمل السيارة البيضاء ذات النموذج الأولي للتعليق على هذا النحو تمامًا.


وقالت شركة الضبط البريطانية  Litchfield  أن الأمر سيستغرق بعض الوقت بمصنع Denso ECU لتقديم حزم ضبط OBD ، لكن شركائهم يضعون التفاصيل النهائية على وحدة تحكم إلكترونية بديلة للتوصيل والتشغيل لأولئك الذين يرغبون في استخراج المزيد من   الطاقة من ياريس  .


تحتوي السيارة السوداء حاليًا على محرك بقوة  300 حصان بينما ترتدي السيارة البيضاء النموذج الأولي تعليق نيترونستقدم Litchfield أخيرًا مجموعات تعليق نيترون ثلاثية الاتجاه وثنائية الاتجاه لـ GR Yaris  .


وتتميز السيارة المعدلة بحوامل صلبة ومفصلة كبيرة للعجلات ومسارات عريضة من المصنع مباشرةً  .

شاهد .. تعديل تويوتا ياريس GR لتصبح خارقة
شاهد .. تعديل تويوتا ياريس GR لتصبح خارقة
شاهد .. تعديل تويوتا ياريس GR لتصبح خارقة
شاهد .. تعديل تويوتا ياريس GR لتصبح خارقة
شاهد .. تعديل تويوتا ياريس GR لتصبح خارقة
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