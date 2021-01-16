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محافظات

مستقبل وطن بالاسكندرية يقدم آلاف المستلزمات الطبية لمستشفيات العزل..صور

السبت 16/يناير/2021 - 06:52 م
مستلزمات طبية
مستلزمات طبية
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أحمد بسيوني
أهدي أعضاء مجلس النواب و الشيوخ بحزب مستقبل وطن في الإسكندرية تحت رعاية الامانة العامة لحزب مستقبل وطن  ٢٥الف قطعة مستلزمات طبية و ٣٠ جهاز مونيتور لدعم مستشفيات العزل بالمحافظة وذلك في إطار مبادرة مساعدة وزارة الصحة لتزويدها بالأدوات الوقائية، الاجهزة الطبية. 

قال النائب رزق راغب ضيف الله، إن هذه المبادرة تأتي كمساهمة من الحزب في دعم القطاع الطبي و مستشفيات العزل بالمحافظة لتقديم افضل مستوي من الخدمات الطبية  لعلاج المواطن وذلك انطلاقًا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل، وتحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام

وأشاد ضيف الله، بالإجراءات الفعالة التي تتخذها الحكومة، في مكافحة انتشار الفيروس منذ بدء الجائحة و توفير العلاج المجاني بمستشفيات العزل المنتشرة بكل المحافظات مؤكدا ان التكاتف من كافة المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني و الاحزاب و نشر الوعي هو الهدف لعبور تلك الجائحة العالمية .

وقال النائب رزق راغب ضيف الله امين الحزب بالمحافظة ان اعضاء مجلسي النواب و الشيوخ عن الحزب بالاسكندرية اهدوا ٢٥ الف قطعة من المستلزمات الطبية و ٣٠ جهاز مونيتور تم تسليمهم الي وزارة الصحة بالاسكندرية ممثلة في الدكتور خالد عبد الغني وكيل الوزارة لتوزيعها علي مستشفيات العزل بالمحافظة. 

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ووجه الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالاسكندرية الشكر لاعضاء مجلسي النواب و الشيوخ عن حزب مستقبل وطن علي دورهم في دعم القطاع لصحي بالإسكندرية. 

ووجه النائب رزق راغب ضيف امين الحزب بالمحافظة الشكر للسادة اعضاء مجلس النواب و الشيوخ المشاركين في مبادرة دعم القطاع الصحي و مستشفيات العزل المحافظة.

يأتي هذا ضمن المبادرة التي اطلقها الحزب لدعم القطاع الطبي و استكمالا للمبادرة الحزب التي اطلقها مع بداية الجائحة للدعم الاجراءات الاحترازية لوقف انتشار وانتقال عدوى و مواجهة فيروس كورونا  بحضور اعضاء مجلس النواب و الشيوخ عن حزب مستقبل وطن بالاسكندرية و الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة 
مستقبل وطن بالاسكندرية يقدم آلاف المستلزمات الطبية لمستشفيات العزل..صور
مستقبل وطن بالاسكندرية يقدم آلاف المستلزمات الطبية لمستشفيات العزل..صور
مستقبل وطن بالاسكندرية يقدم آلاف المستلزمات الطبية لمستشفيات العزل..صور
مستقبل وطن بالاسكندرية يقدم آلاف المستلزمات الطبية لمستشفيات العزل..صور
مستقبل وطن بالاسكندرية يقدم آلاف المستلزمات الطبية لمستشفيات العزل..صور
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