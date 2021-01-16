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رياضة

مجلس الأهلي يتفقد المنشآت في فرع زايد.. صور

السبت 16/يناير/2021 - 07:07 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
تفقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي ، فرع الشيخ زايد، اليوم، برفقة عدد من أعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي للنادي، من أجل الاطمئنان على سير العمل في المشروعات الإنشائية المنتظر الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة.

تضمنت الجولة التفقدية متابعة أعمال التشييد والبناء الخاصة بمجمع صالات الإسكواش، التي تضم ٨ ملاعب، بالإضافة إلى صالة الكاراتيه التي تضم «٦ بساط»، بجانب صالة الجمباز.

كما تضمنت جولة الخطيب وأعضاء المجلس والمدير التنفيذي للنادي متابعة كل الأعمال الخاصة بأماكن الجلوس الجديدة للأعضاء، التي سيتم تخصيصها لمتابعة التدريبات في الصالات الرياضية المختلفة، تلك التي يجري العمل بها على قدم وساق في الوقت الحالي من أجل الانتهاء منها قريبًا.

وشملت الجولة أيضًا متابعة أعمال البناء في المنطقة المواجهة الأخرى، التي تضم مبنى اجتماعيًّا جديدًا وملعبين لأكاديمية كرة القدم، بالإضافة إلى عدد من المنافذ التي سيكون من شأنها تقديم أفضل الخدمات التي تليق بعضو نادي القرن.

واستعرض الخطيب مع المهندس سامح علي كامل، المستشار الهندسي لمجلس الإدارة، والمهندسين المنفذين للمشروعات الجديدة، المخطط الإنشائي العام للمشروعات الحالية والمستقبلية في فرع النادي بالشيخ زايد، من أجل دراسة الوقت الزمني المطلوب لإنجازها في أقرب وقت، بشكل يتناسب مع طموحات أعضاء النادي.
مجلس الأهلي يتفقد المنشآت في فرع زايد.. صور
مجلس الأهلي يتفقد المنشآت في فرع زايد.. صور
مجلس الأهلي يتفقد المنشآت في فرع زايد.. صور
مجلس الأهلي يتفقد المنشآت في فرع زايد.. صور
مجلس الأهلي يتفقد المنشآت في فرع زايد.. صور
مجلس الأهلي يتفقد المنشآت في فرع زايد.. صور
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