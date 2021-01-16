مجلس الأهلي يتفقد المنشآت في فرع زايد.. صور

تفقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي ، فرع الشيخ زايد، اليوم، برفقة عدد من أعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي للنادي، من أجل الاطمئنان على سير العمل في المشروعات الإنشائية المنتظر الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة.





تضمنت الجولة التفقدية متابعة أعمال التشييد والبناء الخاصة بمجمع صالات الإسكواش، التي تضم ٨ ملاعب، بالإضافة إلى صالة الكاراتيه التي تضم «٦ بساط»، بجانب صالة الجمباز.





كما تضمنت جولة الخطيب وأعضاء المجلس والمدير التنفيذي للنادي متابعة كل الأعمال الخاصة بأماكن الجلوس الجديدة للأعضاء، التي سيتم تخصيصها لمتابعة التدريبات في الصالات الرياضية المختلفة، تلك التي يجري العمل بها على قدم وساق في الوقت الحالي من أجل الانتهاء منها قريبًا.





وشملت الجولة أيضًا متابعة أعمال البناء في المنطقة المواجهة الأخرى، التي تضم مبنى اجتماعيًّا جديدًا وملعبين لأكاديمية كرة القدم، بالإضافة إلى عدد من المنافذ التي سيكون من شأنها تقديم أفضل الخدمات التي تليق بعضو نادي القرن.



