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برلمان

رئيس صناعة البرلمان لـ"صدى البلد": إنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب في مصر يرفع قيمة الجنيه المصري

السبت 16/يناير/2021 - 07:35 م
الذهب
الذهب
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معتز الخصوصى
أشاد النائب معتز محمود ، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان بتوجيه الرئيس السيسى بتوفير الموارد المالية لإنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب فى مصر ، مشيرًا إلى أن ذلك يأتى فى ظل توافر مناجم كثيرة لدينا فى مصر ، الأمر الذى يتطلب ضرورة إنشاء مدينة كاملة لكى تدعم هذا المنتج وتقوم بتوزيعه.

وأشار محمود فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى ان إنشاء هذه المدينة يعتبر بمثابة خطوة جيدة واستباقية ، حتى يتم استغلال هذه المناجم وتشغيلها فى مدينة صناعية.

أكد رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان أن هذا القرار يأتى بالتوازى مع اكتشافات مناجم الذهب وعطاءات الثروة المعدنية ، مشيرا إلى أن إنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب فى مصر ، سيرفع من قيمة عملة الجنيه المصرى أمام الدولار ، وسيشجع صناعات الذهب.

وكان قد اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، ان الاجتماع تناول استعراض "مخطط إنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب في مصر".

وقد وجه الرئيس بتوفير الموارد المالية لإنشاء المدينة وفق أحدث التقنيات في هذا المجال لتعكس تاريخ مصر الحضارى العريق في هذه الصناعة الحرفية الدقيقة، وعلى نحو متكامل من حيث توفير مستلزمات الصناعة والإنتاج، والمعارض الراقية، وتدريب العمالة لصقل قدراتهم، ومراعاة النواحي اللوجيستية من حيث اختيار موقع المدينة للاستفادة من شبكة الطرق والمحاور الجديدة لسهولة النفاذ منها وإليها واستقبال الزائرين. 

كما شهد الاجتماع متابعة الخطوات التنفيذية الجارية حاليًا لتطوير منظومة المخابز على مستوى الجمهورية، حيث وجه السيد الرئيس بضمان حوكمة أداء المنظومة من خلال ميكنة دورة العمل بها، ورفع كفاءة العمليات اللوجستية، فضلًا عن استمرار جهود تحويل المخابز للعمل بطاقة الغاز الطبيعي لما له من عائد اقتصادي ومردود بيئي ملموس.
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