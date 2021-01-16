صحة الدقهلية: فحص 11 ألف سيدة ضمن المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهل ية فى تصريحات صحفيه له اليوم عن فحص حوالي 11 ألف سيدة منذ انطلاق مبادرة العناية بصحة الأم والجنين وهي إحدى مبادرات 100 مليون صحة وتهدف المبادرة إلى الكشف المبكر للأم الحامل عن إحدى ثلاث إصابات خطيرة تنتقل للجنين وتسبب أعراض خطيرة وهي التهاب الكبدي B ومرض نقص المناعة البشري ومرض الزهري بالإضافة إلى خفض وفيات الأمهات الناتجة عن تلك الأمراض وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة .





وأضاف وكيل الوزارة أن المبادرة تشمل "إجراء فحص إكلينيكي" لتقييم الحالة العامة للسيدات الحوامل ما فوق 18 سنة وحالة الجنين واكتشاف عوامل الخطورة التي قد تصاحب الحمل طبقا للبروتوكول المطبق من رعاية الأمومة والطفولة لمتابعة الحوامل من خلال فريق طبي مدرب مع الحفاظ على خصوصية وسرية البيانات موضحا أنه يتم تقديم الخدمة من خلال 350 وحدة ومركز طب اسرة بالمحافظة.