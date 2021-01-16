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محافظات

صحة الدقهلية: فحص 11 ألف سيدة ضمن المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم

السبت 16/يناير/2021 - 08:00 م
مبادرة العناية بصحة
مبادرة العناية بصحة المراة
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همت الحسينى
أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى تصريحات صحفيه له اليوم  عن فحص حوالي 11 ألف سيدة منذ انطلاق مبادرة العناية بصحة الأم والجنين وهي إحدى مبادرات 100 مليون صحة وتهدف المبادرة إلى الكشف المبكر للأم الحامل عن إحدى ثلاث إصابات خطيرة تنتقل للجنين وتسبب أعراض خطيرة وهي التهاب الكبدي B ومرض نقص المناعة البشري ومرض الزهري بالإضافة إلى خفض وفيات الأمهات الناتجة عن تلك الأمراض وذلك تحت رعاية  الرئيس عبدالفتاح السيسي  وتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة .

وأضاف وكيل الوزارة أن المبادرة تشمل "إجراء فحص إكلينيكي" لتقييم الحالة العامة للسيدات الحوامل ما فوق 18 سنة وحالة الجنين واكتشاف عوامل الخطورة التي قد تصاحب الحمل طبقا للبروتوكول المطبق من رعاية الأمومة والطفولة لمتابعة الحوامل من خلال فريق طبي مدرب مع الحفاظ على خصوصية وسرية البيانات موضحا أنه يتم تقديم الخدمة من خلال  350 وحدة ومركز طب اسرة  بالمحافظة.
  
ودعا وكيل الوزارة  جميع السيدات الحوامل بضرورة التوجه إلى الوحدات المعنية بالمبادرة للاطمئنان على صحتهم وحماية الجنين مشيرا الى  أنه في حالة ثبوت إصابة الأم يتم الإحالة مباشرة على المستشفى المخصصة لتلقي بروتوكول العلاج اللازم.
صحة الدقهلية: فحص 11 ألف سيدة ضمن المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم
صحة الدقهلية: فحص 11 ألف سيدة ضمن المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم
صحة الدقهلية: فحص 11 ألف سيدة ضمن المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم
صحة الدقهلية: فحص 11 ألف سيدة ضمن المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم
صحة الدقهلية: فحص 11 ألف سيدة ضمن المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم
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