لجنة مشتركة من إدارتي السلامة والصحة المهنية والبيئة للمرور على مستشفيات الدقهلية

كلف الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية لجنة مشتركة من ادارتى السلامة والصحة المهنية و البيئة بالمرور علي ١٠ مستشفيات بالدقهلية للتأكد من سلامة اجراءات السلامة والصحة المهنية وتوافر البيئة المناسبة لحفظ واستخدام الغازات والاكسيجين والتأكد من كفاءة جميع شبكات الغازات الطبية بالمستشفيات ومتابعة الصيانة الدورية لها بما لا يعرض حياة العاملين والمرضى لاي خطر محتمل.

فيما يأتى ذلك في اطار جهود وزارة الصحة في مجابهة فيروس كورونا المستجد واستمرارا للجهود الحثيثة التي تقوم بها الدولة لتوفير الاكسجين للمستشفيات وايماءا لتعليمات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة وحرصا من مديرية الشئون الصحية بالدقهلية على التأكد من توافر اجراءات السلامة والصحة المهنية اثناء استخدام تانكات الاكسيجين بمستشفيات الدقهلية .

ومن ناحية اخرى اشار وكيل الوزارة الى وجود غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمراقبة عملية الإمداد والمتابعة المستمرة لمعدلات استهلاك وتوزيع الأكسجين بالمحافظه.