ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لجنة مشتركة من إدارتي السلامة والصحة المهنية والبيئة للمرور على مستشفيات الدقهلية

السبت 16/يناير/2021 - 01:53 م
أنابيب الأكسجين
أنابيب الأكسجين
Advertisements
همت الحسينى
كلف الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية  لجنة مشتركة من ادارتى السلامة والصحة المهنية و البيئة  بالمرور علي ١٠ مستشفيات بالدقهلية للتأكد من سلامة اجراءات السلامة والصحة المهنية وتوافر البيئة  المناسبة  لحفظ واستخدام الغازات والاكسيجين والتأكد من كفاءة جميع شبكات الغازات الطبية بالمستشفيات ومتابعة الصيانة الدورية لها بما لا يعرض حياة العاملين والمرضى لاي خطر محتمل. 
فيما يأتى  ذلك في اطار جهود وزارة الصحة في مجابهة فيروس كورونا المستجد واستمرارا للجهود الحثيثة التي تقوم بها الدولة لتوفير الاكسجين للمستشفيات وايماءا لتعليمات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة وحرصا من مديرية الشئون الصحية بالدقهلية على التأكد من توافر اجراءات السلامة والصحة المهنية اثناء استخدام تانكات الاكسيجين بمستشفيات الدقهلية .
ومن ناحية اخرى اشار وكيل الوزارة الى وجود غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمراقبة عملية الإمداد والمتابعة المستمرة لمعدلات استهلاك وتوزيع الأكسجين بالمحافظه.
لجنة مشتركة من إدارتي السلامة والصحة المهنية والبيئة للمرور على مستشفيات الدقهلية
لجنة مشتركة من إدارتي السلامة والصحة المهنية والبيئة للمرور على مستشفيات الدقهلية
لجنة مشتركة من إدارتي السلامة والصحة المهنية والبيئة للمرور على مستشفيات الدقهلية
لجنة مشتركة من إدارتي السلامة والصحة المهنية والبيئة للمرور على مستشفيات الدقهلية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

صحة الدقهلية تنظم فعاليات اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق

محافظ الدقهلية يتابع الإمدادات اليومية للأكسجين بالمستشفيات

وزيرة الصحة: نظام إلكتروني لمتابعة استهلاك الأكسجين بجميع المستشفيات على مدار الساعة

الصحة تعلن عن مبادرة رئاسية جديدة لـ "متابعة حالات العزل المنزلي" لمرضى فيروس كورونا

غرفة عمليات لمراقبة عملية امداد وتوزيع الأكسجين بمستشفيات الدقهلية

وكيل صحة البحر الأحمر يتابع وصول إمدادات الأكسجين للمستشفيات

ترشيحاتنا

صيدلية في طبق.. هاني الناظر يكشف عن وصفة لها مفعول السحر في كورونا

خطوبة رولا سعد على مهندس سوري من أصول فلسطينية .. التفاصيل بالفيديو

مشاكل نفسية.. انتحار مصاب كورونا بمستشفى حميات أشمون

الأعراض صعبة.. فنانة شهيرة تعلن إصابتها بفيروس كورونا

من الخاسر الأكبر من أزمة مصطفى محمد والزمالك وسانت إيتيان؟

ترامب يبلغ الكونجرس بعدم خفض المساعدات العسكرية لمصر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحمي من السرطان.. 5 فوائد لن تصدقها لـ العرق سوس

رغم تعدد الأعراض.. علاج سوء الهضم بالعسل والليمون

حكايات من زمن فات| حقيقة تسبب العلاقات النسائية فى رفض كريمة مختار الزواج من نور الدمرداش