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ديني

بديلا للزي الأزهري.. خالد الجندي بالكاب على "دي إم سي"

السبت 16/يناير/2021 - 08:20 م
خالد الجندي بالكاب
خالد الجندي بالكاب على "دي ام سي"
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محمود ضاحي
خرج الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على الهواء لتقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر قناة "dmc"، بزى خلاف الزى الأزهرى ، مرتديًا "كاب".

وكان ظهور الشيخ خالد الجندي  بمظهر جديد الأسبوع الماضي، مرتديًا قميصًا فوقه حمالات، ومرتديا "قبعة" مشابهة للإعلامي إبراهيم عيسى، قد أثار ردود أفعال مستخدمي موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، ومؤشر البحث العالمي جوجل، حيث هاجم عدد كبير منهم الشيخ خالد الجندي، ما اعتبره البعض مظهرا لا يليق بـ"داعية" يشرح لهم تعاليم الدين الإسلامي، بينما اعتبره آخرون حرية شخصية لا تخالف الدين الإسلامي في شيء.

وأبدى الجندي، اندهاشه من الهجوم عليه، مؤكدًا أنه لابد من إسقاط الشكل أو الرمز وإسقاط الكهنوت الديني، الدرع أو القناع الذي يتخفى وراءه أصحاب النيات الخبيثة.
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