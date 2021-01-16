خالد الجندي: هذه صفات أهل الجنة في الدنيا .. فيديو

كشف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن صفات أهل الجنة الموجودين في الدنيا.
وأوضح "الجندي"، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن أهل الجنة لا يتوقعون أنهم سيكونون من أهل الجنة ويرون أنهم أخذوا أكثر مما يستحقون، وكانوا يرون أنفسهم أصحاب ذنوب ومعاص رغم أنها لا تذكر، وعندما ينامون عن صلاة الفجر يعتقدون أنه مغضوب عليه، وحال تقاعسهم عن الصدقة يشعرون أن الله غير راض عنهم، وعندما يفوتهم ورد القرآن الكريم يشعرون أن الله سبحانه وتعالى لا يتقبل منهم، وعندما يسرحون في الصلاة يشعرون أن الله رد الصلاة في وجوههم، وعندما لا يقومون الليل يشعرون أن هناك حفلا إلهيا لم يعزموا فيه، وعندما لا يصلون رحمهم يشعرون أنهم مقطوعو النسب، وعندما ينسون أن يدعوا لوالديهم يشعرون أنهم عاقون، ولو شعرون أنهم أخفوا معلومة أو عيب السلعة التي يبيعونها يشعرون أنهم لصوص وغير أمناءن، ولو شعرون أنهم أفضل من غيرهم يشعرون أنهم مغرورون مثل إبليس.
وتابع ، أن أهل الجنة لا يغضبون لأنفسهم ويتسامحون ولديهم بشاشة في الوجه، ودائمًا يذكرونك بالجنة ودائما في حالة تفاؤل، ويرون كل ميت مرحوم وكل مريض شهيد وكل مذنب مستور، وكل عاص مفتوح له باب للتوبة، ويتحملون إيذاء الآخرين، ويلتمسون الأعذار للناس، ولا ينطقون بما يجرح مشاعر الآخرين ولا يتبعون عورات الناس، ويلتزمون الحديث، ويصمون آذانهم عن عيوب الآخرين، ويتصدقون بأعراضهم في سبيل الله، ويحافظون على أوطانهم ويتزاورون مع المساكين، ويتواضعون ومرحون ومتصدقون وصابرون وطيبون.