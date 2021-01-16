خالد الجندي: هذه صفات أهل الجنة في الدنيا .. فيديو

كشف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن صفات أهل الجنة الموجودين في الدنيا.





وأوضح "الجندي"، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن أهل الجنة لا يتوقعون أنهم سيكونون من أهل الجنة ويرون أنهم أخذوا أكثر مما يستحقون، وكانوا يرون أنفسهم أصحاب ذنوب ومعاص رغم أنها لا تذكر، وعندما ينامون عن صلاة الفجر يعتقدون أنه مغضوب عليه، وحال تقاعسهم عن الصدقة يشعرون أن الله غير راض عنهم، وعندما يفوتهم ورد القرآن الكريم يشعرون أن الله سبحانه وتعالى لا يتقبل منهم، وعندما يسرحون في الصلاة يشعرون أن الله رد الصلاة في وجوههم، وعندما لا يقومون الليل يشعرون أن هناك حفلا إلهيا لم يعزموا فيه، وعندما لا يصلون رحمهم يشعرون أنهم مقطوعو النسب، وعندما ينسون أن يدعوا لوالديهم يشعرون أنهم عاقون، ولو شعرون أنهم أخفوا معلومة أو عيب السلعة التي يبيعونها يشعرون أنهم لصوص وغير أمناءن، ولو شعرون أنهم أفضل من غيرهم يشعرون أنهم مغرورون مثل إبليس.



