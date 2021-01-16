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ذو القرنين يطلب عفوا رئاسيا من ترامب.. فيديو

السبت 16/يناير/2021 - 08:31 م
ترامب
ترامب
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محمد القاضي
أذاعت فضائية "العربية"، تقريرا يفيد أن "ذو القرنين" يطلب عفوا رئاسيا من ترامب.

وأوضحت أن "جيكوب تشانسلي"، أحد أبرز من هاجموا مبني الكابيتول، والملقب بالرجل "ذي القرنين"، يطالب بعفو رئاسي عن الجرائم الخطيرة التي ارتكبها خلال اقتحام الكونجرس.

وأشارت إلي ان المحامي "البرت واتكينز"، قال: "موكلي لم يكن عنيفا ويجب أن يحصل علي عفو رئاسي، وهو شعر بأنه كان يلبي دعوة ترامب لدخول المبني".

وتابعت أن "تشانسلي"، أحد أبرز مروجي نظريات المؤامرة، قال: "البعض نظر إليه بنوع من السخرية بسبب الهيئة التي ظهر عليها خلال الاقتحام، خاصة القرنين والفراء التي وضعها علي رأسه، لكن التحقيقات كشفت نيته ارتكاب جرائم خطيرة بعد أن ترك رسالة علي مكتب "مايك بنس"، في مجلس الشيوخ يهدده بتطبيق العدالة".

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