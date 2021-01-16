البرتغال تقسو على المغرب 33\20 وتتأهل رسميا بمونديال اليد





نجح منتخب البرتغال في تحقيق فوزا كبيرا على منتخب المغرب بنتيجة 33\20 فى اللقاء الذي جمع المنتخبين منذ قليل على الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية ضمن منافسات المجموعة الرابعة لبطولة العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 حتي يناير الجاري.





وبهذه النتيجة تأهل المنتخب البرتغالي بشكل رسمي إلى الدور الرئيسي من البطولة، بعد رفع رصيده إلى 4 نقاط، بتحقيق فوزين، بينما لا يوجد أي نقاط للمنتخب المغربي الذي خسر المباراتين.





وظهر المنتخب المغربي بشكل مميز خلال أحداث الشوط الأول، وكان متقدم منذ البداية، ولكن نشط المنتخب البرتغالي في الدقائق الأخيرة وقلص النتيجة بشكل كبير ونجح في إدراك التعادل.





وفي الشوط الثاني، تراجع بشدة المنتخب المغربي، وضغط بقوة لاعبي البرتغال، ونجحوا في السيطرة على المباراة بالكامل، وإحراز العديد من الأهداف التي جعلته يتفوق باكتساح.





ويقع منتخبي المغرب والبرتغال، في المجموعة السادسة بجانب الجزائر وأيسلاندا، والتي تقام مبارياتها على صالة العاصمة الإدارية، وكان منتخب الجزائر لكرة اليد نجح في تحقيق فوز مثير على نظيره المغرب بنتيجة 23\24 في الجولة الأولى من المجموعة، في المقابل حقق المنتخب البرتغالي الفوز على أيسلاندا بنتيجة 25-23.