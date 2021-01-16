إعادة فتح 11 مسجدا بأوقاف القليوبية

اعتمد الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم السبت قرار لجنة أزمة كورونا بديوان عام الوزارة بإعادة فتح أحد عشر مسجدًا بمديرية أوقاف القليوبية وبيانها كالتالي :





- مسجد عباد الرحمن – المنشية شبرا الخيمة .

- مسجد السلام - مدينة شبين القناطر شرق.

- مسجد الرحمن الرحيم – الطريق السريع قها.

- مسجد ابو بكر الصديق – الناصرية قها.

- مسجد النور – كفر الجزار بنها .

- مسجد الخلفاء - دملو بنها أول .

- مسجد ابو بكر الصديق – ميت راضي بنها أول .

- مسجد الرحمن الشرقي - كفر مويس بنها ثان.

- مسجد النور والرحمة – ساحل دجوى بنها أول .

- مسجد الروح الأمين – ساحل دجوى بنها أول .

- مسجد السلام – ميت الحوفيين بنها أول.





و أوضحت المديرية أنه تم غلق هذه المساجد لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وذلك بتاريخ 29/12/2020م.





كما أفادت المديرية بأنه تقدم عدد من رواد هذه المساجد بتعهدات وإقرارات التزامهم بالإجراءات الاحترازية والوقائية وعدم مخالفتها مرة أخرى.