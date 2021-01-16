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ديني

إعادة فتح 11 مسجدا بأوقاف القليوبية

السبت 16/يناير/2021 - 10:09 م
إعادة فتح أحد عشر
إعادة فتح أحد عشر مسجدًا بأوقاف القليوبية
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عبد الرحمن محمد

اعتمد  الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم السبت قرار لجنة أزمة كورونا بديوان عام الوزارة بإعادة فتح أحد عشر مسجدًا بمديرية أوقاف القليوبية وبيانها كالتالي :


-         مسجد عباد الرحمن – المنشية شبرا الخيمة .

-         مسجد السلام - مدينة شبين القناطر  شرق.

-        مسجد الرحمن الرحيم – الطريق السريع قها.

-         مسجد ابو بكر الصديق – الناصرية قها.

-        مسجد النور – كفر الجزار بنها .

-         مسجد الخلفاء - دملو بنها أول .

-         مسجد ابو بكر الصديق – ميت راضي بنها أول .

-         مسجد الرحمن الشرقي - كفر مويس بنها ثان.

-         مسجد النور والرحمة – ساحل دجوى بنها أول .

-       مسجد الروح الأمين – ساحل دجوى بنها أول .

-       مسجد السلام – ميت الحوفيين بنها أول.


و أوضحت المديرية أنه تم غلق هذه المساجد لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وذلك بتاريخ 29/12/2020م.


كما أفادت المديرية بأنه تقدم عدد من رواد هذه المساجد بتعهدات وإقرارات التزامهم بالإجراءات الاحترازية والوقائية وعدم مخالفتها مرة أخرى.

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