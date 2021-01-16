الداخلية فى يوم.. ضبط 10 عناصر إجرامية زرعوا 3 افدنة أملاك الدولة "أفيون" .. القبض على 19 متهما بينهم سيدتان لارتكابهم سرقات بالقاهرة

الداخلية فى يوم:
- ضبط عاطلين بحوزتهما 10 آلاف قرص مخدر قبل ترويجها ببني سويف
- إحباط محاولة تهريب جهاز رفع مساحي بمطار سوهاج الدولي
- القبض على 19 متهما بينهم سيدتان لارتكابهم وقائع سرقات بالقاهرة
- ضبط صاحب شركة لإدارة منظومة بث قنوات فضائية مشفرة بالبساتين
- ضبط 10 عناصر إجرامية زرعوا 3 افدنة أملاك الدولة بمخدر الافيون
- ضبط 3 عاطلين لقتلهم مزارع الشرقية
- بائع يقتل ابنته ويلقى بجثتها على الطريق بالقليوبية
شنت قطاعات وزارة الداخلية المختلفة عدة حملات امنية مكبرة استهدفت العديد من المجالات ابرزها ضبط صور الخروج عن القانون بكافة صوره بالعديد من المحافظات، وضبط خلال تلك الحملات العديد من المتهمين على رأسها جرائم السرقة والقتل، ومنخلال ذلك التقرير مرصد ابرز تلك الجهود على مدار 24 ساعة ماضية.
فنجح قطاع الامن العام بوزارة الداخلية برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط عناصر تشكيل عصابي قاموا بزراعة 3 افدنه بنبات الافيون المخدر، عقب تبادل اطلاق النار مع قوات الشرطة ، كما لقى عنصر إجرامي مصرعه في مواجهة قوات الشرطة.
توصلت تحريات مجموعة العمل المشكلة برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة قيادات ومفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن أسيوط إلى قيام عشرة عناصر إجرامية شديدة الخطورة لخمس منهم معلومات جنائية، جميعهم مقيمين بدائرة مركز الفتح بزراعة نبات الخشخاش المخدر(أفيون) بقطعة أرض طرح نهر "أملاك دولة" بجزيرة الواسطي بدائرة مركز الفتح وحيازتهم لأسلحة نارية وذخائر لحماية نشاطهم الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بحملة مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة قيادات ومفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن أسيوط مدعومين بمدرعات ومجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي، وعقب وصول القوات للمنطقة المقابلة للجزيرة قام احد المتهمين بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاه القوات.
على الفور أحكمت القوات التعامل معه بالمثل حتى تم إسكات مصدر النيران وتبين مصرعه والعثور بجوار جثته على"بندقية آلية وثلاث خزن وكميه من الطلقات"، وأمكن ضبط باقي العناصر الإجرامية وبحوزتهم 8 بنادق آلية وكميه من الطلقات مختلفة الاعيرة وكذا العثور على مساحة 3 أفدنة منزرعة بنبات الخشخاش المخدر "أفيون".
بمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بزراعة المواد المخدرة بقصد الاتجار واستخدام الأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامي.
وذلك في ضوء توجيه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمواجهة وضبط العناصر الجنائية شديدة الخطورة والإصرار على إنهاء البؤر الإجرامية والعناصر التي تقوم بزراعة المواد المخدرة والاتجار فيها وفى إطار اضطلاع قطاع الأمن العام بتنفيذ التوجيه وبناءً على خطة لمواجهة العناصر والبؤر الإجرامية على مستوى الجمهورية .
ونجح قطاع الامن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الامن العام في كشف لغز مقتل مزارع في الشرقية.
تلقى مركز كفر صقر بأمن الشرقية بلاغا من أحد المستشفيات باستقبالها جثة مزارع 31 سنه مقيم دائرة المركز .
توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الشرقية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عدد ثلاثة عاطلين مُقيمين بذات محل إقامة المجني عليه.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم ,بمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها واعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة وقرروا أنه نظرًا لكونهم مُقيمين بذات الناحية محل إقامة المجني عليه وعلمهم بحيازته لمبالغ مالية فاتفقوا على استدراجه لأحد الطرق الفرعية وسرقته وأعدوا لذلك أسلحة بيضاء ودراجه ناريه لاستدراجه.
وحال قيامهم باستدراجه لأحد الطرق الفرعية بواسطة أحدهم ومحاولة سرقته قاومهم المجنى علية فتعدوا علية بالأسلحة البيضاء محدثين إصابته التي أودت بحياته وهربوا دون سرقته ونقله احدهم إلى المستشفى لإبعاد الشبهة عنهم، تم بإرشادهم ضبط الأسلحة البيضاء والدراجة النارية المستخدمين في ارتكاب الواقعة.
وتمكنت مباحث الفشن ببني سويف من القبض علي عاطلين وبحوزتهما 10 آلاف قرص مخدر قبل ترويجها علي عملائهما مدمني المخدرات.
كان الرائد احمد حسين رئيس مباحث الفشن تلقي معلومات من أحد مصادره السرية تفيد قيام عاطلين (محمود . ش) و ( رجب . ر ) مقيمان بمدينة الفشن بالاتجار في المواد المخدرة وانهما بصدد جلب كمية من الأقراص المخدرة لترويجها علي عملائهما بقري ومدينة الفشن وعلي الفور وبعد التإكد من صحة المعلومات وتقنين الاجراءات تمكن النقباء عمرو حسونة ومسعد ذكي وحسين إبراهيم معاونوا المباحث من اعداد كمين للمتهمين أثناء جلب الحبوب المخدرة وتم ضبطهما وبحوزتهما 10 آلاف قرص مخدر قبل توزيعهما علي عملائهما.
وتم ضبط 202 ألف جنيه و 2 جهاز محمول وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق .
ويكثف ضباط مباحث مركز شرطة ناصر بمديرية امن بني سويف، من جهودهم لكشف ملابسات، العثور على جثة شاب بالزراعات بناحية قرية دنديل زمام المركز، وبه اثار حريق بانحاء مختلفة من الجسم وبجواره دراجة نارية.
وعثر عدد من المزارعين والعمال بالقرب من مصرف زراعي ناحية قرية دنديل التابعة لدائرة مركز ناصر، على جثة لشاب ثلاثيني وبها اثار حريق، وبجواره دراجة نارية يبدو عليها الاشتعال، قبل أن يبلغوا مأمور مركز شرطة ناصر بالحادث، وتنتقل قوات الشرطة إلى مكان الحادث للمعاينة وإخطار النيابة العامة، التي أمرت بتحريات الحادث وإنتداب الطبيب الشرعي لبيان حجم الاصابات بجسد المتوفي وسبب الوفاة.
وتمكن مأموري الجمارك بالوردية الأولى بجمرك مطار سوهاجالدولي، برئاسة طلعت أحمد إسماعيل من ضبط محاولة تهريب مكونات جهاز رفع وتوقيع مساحى بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.
أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طيران اير كايرو والقادمة من جدة اشتبه أبوزيد خلف، رئيس قسم تفتيش الركاب في الراكب "م. ع. ع"، مصري الجنسية.
وبسؤاله عن وجود أشياء مخالفة أو ممنوع استيرادها أجاب بالنفي، وتم تمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY.
وبتفتيش حقائب الراكب تبين وجود مكونات جهاز للرفع والتوقيع المساحى مخبأة داخل أوانى مطبخية، وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة 250 ألف جنيه.
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
وفي إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمواجهة الخارجين على القانون والعناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة، شن رجال المباحث حملة أسفرت عن ضبط ١٩ مجرما بينهم سيدتان ، وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.
وكانت أجهزة البحث الجنائى بالقاهرة، قد شنت حملة تمت بإشراف اللواءين محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة وعلاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة، والتي تم من خلالها كشف العديد من بلاغات السرقات.
حيث تم ضبط عاطل ، مقيم بمنشأة ناصر حال تردده على أحد المولات التجارية ، وأقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب (المغافلة) ، كما اعترف بارتكابه عدد ٤ حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه.
كما تمكن رجال الأمن بدار السلام من ضبط عاطل لمزاولته نشاطًا إجراميًا فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب (توصيل الأسلاك) ، كما أقر بسرقته "توك توك" بذات الأسلوب والتصرف فيها بالبيع لدى عملائه سيئ النية ٤ عاطلين لهم معلومات جنائية أمكن ضبطهم ، وتم بإرشادهم ضبط المركبة المستولى عليها.
بينما تمكن المقدم محمد السيسي رئيس مباحث قسم حلوان ، من ضبط عاطلين وبحوزتهما سلاح أبيض وذلك حال استقلالهما توك توك، وبمواجهتما أقرا باستلائهما على المركبة من سائق، كرهًا عنه بتهديده بالسلاح المضبوط ولاذا بالفرار.
وفى مصر الجديدة تم ضبط سيدتان وبحوزتهما حقيبة بداخلها ملابس مجهولة المصدر ، وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات إعترفا بسرقتها من داخل أحد المحال بدائرة القسم بإسلوب (المغافلة) ، كما إعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل المتاجر بذات الإسلوب ، وكذا الإستيلاء على متعلقات المواطنين بإسلوب ( النشل) وإقرا بإرتكابهما عدد ٣ حوادث سرقة ، وتم بإرشادهما ضبط مبلغ مالى من متحصلات بيع الملابس المستولى عليها بمسكنهما ، وأضافا بإنفاقهما باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية .
وفى الزيتون ، تم ضبط عاطلين وبحوزتهما سماعة طبية وجهاز قياس ضغط الدم وجهاز لقياس نسبة الأكسجين بالدم مجهولى المصدر وذلك حال تواجدهما بدائرة القسم ، وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات إعترفا بسرقتها من داخل إحدى السيارات حال توقفها بالشارع محل الضبط بإسلوب (كسر الزجاج) ، كما أقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل السيارات ، وإعترفا بإرتكابهما عدد ٢ حادث سرقة بطاريات من داخل السيارات بإسلوب (الضغط على الكابود) ، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات بمسكنهما .
وتمكن العقيد حسام ناصر رئيس مباحث قسم مدينة نصر أول من ضبط حارس عقار وبحوزته طبنجة صوت و عدد ٢٥ طلقة صوت وجراب طبنجة وهاتف محمول ومبلغ مالى، وذلك حال إستقلاله سيارته بدائرة القسم .
وبمناقشته إعترف بقيامه بسرقة سائق بإحدى شركات تأجير السيارات ، مقيم بدائرة القسم ، حيث ورد للأخير إتصال عبر التطبيق الخاص بالشركة عمله لتوصيل المتهم ، وحال سيرهما بالسيارة قيادته قام بتهديده بالسلاح النارى المضبوط وإستولى منه على مبلغ مالى والهاتف المحمول الخاص به ولاذا بالفرار بسيارته، كما أقر بأن المبلغ المالى المضبوط من متحصلات الواقعة ، وأنه قام بإنفاق باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية ، وأن سيارته المضبوطه هى المستخدمة فى إرتكاب الواقعة .
كما تم ضبط عاطل فى مدينة نصر أول وبحوزته (مفتاح مصطنع) حال شروعه فى سرقة دراجة نارية بإستخدام المفتاح المضبوط ، وأقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة الدراجات النارية بإسلوب (المفتاح المصطنع) بقصد تقطيعها والتصرف فى أجزائها بالبيع ، كما إعترف بإرتكابه واقعة سرقة دراجة نارية مبلغ بسرقتها ، وتم بإرشاده ضبط الدراجة المستولى عليها مقطعة إلى أجزاء لدى عميله سيئ النية .
وضبط عاطلان ، مقيمان بدار السلام وبصحبتهما أحد الأشخاص حال تواجدهما بالمعادى ، وبمناقشة احدهما قرر بسابقة إكتشافه سرقة دراجته النارية وقيام المتهمان بالحضور للمنطقة محل سكنه ومساومته على إعادتها له نظير دفع مبلغ مالى .
وبمواجهة المتهمان أقرا بقيام عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدار السلام بسرقة الدارجة النارية والإتفاق معهما على مساومة المجنى عليه لإعادتها له نظير مبلغ مالى ، وتم بإرشادهما ضبط الأخير حال حضوره مستقلًا الدراجة النارية المستولى عليها ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بإسلوب
( توصيل الإسلاك) .
وأخيرا تم ضبط عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بمنشأة ناصر وبحوزته دارجة نارية بدون لوحات مجهولة المصدر وفرد خرطوش وطلقة من ذات العيار.
وبمواجهته إعترف بسرقة الدارجة النارية المضبوطة من أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة الجمالية بإسلوب (توصيل الإسلاك) والمبلغ بسرقتها ، كما أقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع ، وبتطوير مناقشته أقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة الدراجات النارية بذات الإسلوب وإرتكابه عدد ٢ حادث سرقة ، وتم بإرشاده ضبط الدراجات المستولى عليها.
وتمكن رجال الأمن من ضبط شخص لقيامه بإدارة منظومة لبث القنوات المشفرة وإعادة بثها لعملائه مقابل مبالغ مالية، وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة باتخاذ الاجراءات القانونية حيال الواقعة.
وكان اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة قد تلقى إخطارا من مباحث قسم المصنفات الفنية يفيد بقيام قوة تابعة لهم بضبط صاحب شركة لتوزيع القنوات الفضائية المشفرة بالبساتين لقيامه بإدارة وتشغيل منظومة لبث القنوات المشفرة وإعادة بثها لعملائه مقابل مبالغ مالية، وكذا بيع وتداول أجهزة الريسيفر المجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة من خلال الإتصال بالإنترنت بالمخالفة للقانون .
وبمداهمة الشركة عثر رجال المباحث بقيادة اللواء محمد عبدالله نائب مدير المباحث على 25 جهاز ريسيفر مختلفة الماركات مجهزة لفك شفرة القنوات الفضائية المشفرة – عدد 23 كارت فك شفرة القنوات الفضائية المشفرة – جهاز لتجميع وتوزيع القنوات وإعادة بثها للمشتركين – جهاز مكبر لتقوية الإشارة ، 4 قطع LNP لإستقبال القنوات الفضائية، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.
وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ونجح قطاع الامن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية في كشف لغز مقتل سيدة بالقليوبية.
تبلغ لمركز قليوب أمن القليوبية بالعثور على جثة ربة منزل 21 سنه مُقيمة دائرة المركز ملقاة بأحد الطرق بدائرة المركز.
توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن القليوبية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة والدها بائع متجول 48 سنه مُقيم بذات العنوان.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه , بمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بها واعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة لاعتياد ابنته الغياب عن المنزل - حسبما افاد.
قرر المتهم المذكور بقيامه باصطحاب ابنته إلى خارج المنزل بزعم التحدث إليها وعقب وصولهما لمكان العثور على الجثة قام بالإجهاز عليها وطرحها أرضًا والتعدي عليها بسلاح أبيض "سكين" أعده مسبقًا مُحدثًا إصابتها التي أودت بحياتها وتخلص من السكين بإلقائها بأحد المصارف المائية .