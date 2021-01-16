الداخلية فى يوم.. ضبط 10 عناصر إجرامية زرعوا 3 افدنة أملاك الدولة "أفيون" .. القبض على 19 متهما بينهم سيدتان لارتكابهم سرقات بالقاهرة





أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طيران اير كايرو والقادمة من جدة اشتبه أبوزيد خلف، رئيس قسم تفتيش الركاب في الراكب "م. ع. ع"، مصري الجنسية.









وبسؤاله عن وجود أشياء مخالفة أو ممنوع استيرادها أجاب بالنفي، وتم تمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY.





وبتفتيش حقائب الراكب تبين وجود مكونات جهاز للرفع والتوقيع المساحى مخبأة داخل أوانى مطبخية، وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة 250 ألف جنيه.





وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.





وفي إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمواجهة الخارجين على القانون والعناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة، شن رجال المباحث حملة أسفرت عن ضبط ١٩ مجرما بينهم سيدتان ، وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.





وكانت أجهزة البحث الجنائى بالقاهرة، قد شنت حملة تمت بإشراف اللواءين محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة وعلاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة، والتي تم من خلالها كشف العديد من بلاغات السرقات.





حيث تم ضبط عاطل ، مقيم بمنشأة ناصر حال تردده على أحد المولات التجارية ، وأقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب (المغافلة) ، كما اعترف بارتكابه عدد ٤ حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه.





كما تمكن رجال الأمن بدار السلام من ضبط عاطل لمزاولته نشاطًا إجراميًا فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب (توصيل الأسلاك) ، كما أقر بسرقته "توك توك" بذات الأسلوب والتصرف فيها بالبيع لدى عملائه سيئ النية ٤ عاطلين لهم معلومات جنائية أمكن ضبطهم ، وتم بإرشادهم ضبط المركبة المستولى عليها.

بينما تمكن المقدم محمد السيسي رئيس مباحث قسم حلوان ، من ضبط عاطلين وبحوزتهما سلاح أبيض وذلك حال استقلالهما توك توك، وبمواجهتما أقرا باستلائهما على المركبة من سائق، كرهًا عنه بتهديده بالسلاح المضبوط ولاذا بالفرار.





وفى مصر الجديدة تم ضبط سيدتان وبحوزتهما حقيبة بداخلها ملابس مجهولة المصدر ، وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات إعترفا بسرقتها من داخل أحد المحال بدائرة القسم بإسلوب (المغافلة) ، كما إعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل المتاجر بذات الإسلوب ، وكذا الإستيلاء على متعلقات المواطنين بإسلوب ( النشل) وإقرا بإرتكابهما عدد ٣ حوادث سرقة ، وتم بإرشادهما ضبط مبلغ مالى من متحصلات بيع الملابس المستولى عليها بمسكنهما ، وأضافا بإنفاقهما باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية .





وفى الزيتون ، تم ضبط عاطلين وبحوزتهما سماعة طبية وجهاز قياس ضغط الدم وجهاز لقياس نسبة الأكسجين بالدم مجهولى المصدر وذلك حال تواجدهما بدائرة القسم ، وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات إعترفا بسرقتها من داخل إحدى السيارات حال توقفها بالشارع محل الضبط بإسلوب (كسر الزجاج) ، كما أقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل السيارات ، وإعترفا بإرتكابهما عدد ٢ حادث سرقة بطاريات من داخل السيارات بإسلوب (الضغط على الكابود) ، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات بمسكنهما .





وتمكن العقيد حسام ناصر رئيس مباحث قسم مدينة نصر أول من ضبط حارس عقار وبحوزته طبنجة صوت و عدد ٢٥ طلقة صوت وجراب طبنجة وهاتف محمول ومبلغ مالى، وذلك حال إستقلاله سيارته بدائرة القسم .





وبمناقشته إعترف بقيامه بسرقة سائق بإحدى شركات تأجير السيارات ، مقيم بدائرة القسم ، حيث ورد للأخير إتصال عبر التطبيق الخاص بالشركة عمله لتوصيل المتهم ، وحال سيرهما بالسيارة قيادته قام بتهديده بالسلاح النارى المضبوط وإستولى منه على مبلغ مالى والهاتف المحمول الخاص به ولاذا بالفرار بسيارته، كما أقر بأن المبلغ المالى المضبوط من متحصلات الواقعة ، وأنه قام بإنفاق باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية ، وأن سيارته المضبوطه هى المستخدمة فى إرتكاب الواقعة .





كما تم ضبط عاطل فى مدينة نصر أول وبحوزته (مفتاح مصطنع) حال شروعه فى سرقة دراجة نارية بإستخدام المفتاح المضبوط ، وأقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة الدراجات النارية بإسلوب (المفتاح المصطنع) بقصد تقطيعها والتصرف فى أجزائها بالبيع ، كما إعترف بإرتكابه واقعة سرقة دراجة نارية مبلغ بسرقتها ، وتم بإرشاده ضبط الدراجة المستولى عليها مقطعة إلى أجزاء لدى عميله سيئ النية .







وضبط عاطلان ، مقيمان بدار السلام وبصحبتهما أحد الأشخاص حال تواجدهما بالمعادى ، وبمناقشة احدهما قرر بسابقة إكتشافه سرقة دراجته النارية وقيام المتهمان بالحضور للمنطقة محل سكنه ومساومته على إعادتها له نظير دفع مبلغ مالى .





وبمواجهة المتهمان أقرا بقيام عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدار السلام بسرقة الدارجة النارية والإتفاق معهما على مساومة المجنى عليه لإعادتها له نظير مبلغ مالى ، وتم بإرشادهما ضبط الأخير حال حضوره مستقلًا الدراجة النارية المستولى عليها ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بإسلوب

( توصيل الإسلاك) .





وأخيرا تم ضبط عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بمنشأة ناصر وبحوزته دارجة نارية بدون لوحات مجهولة المصدر وفرد خرطوش وطلقة من ذات العيار.





وبمواجهته إعترف بسرقة الدارجة النارية المضبوطة من أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة الجمالية بإسلوب (توصيل الإسلاك) والمبلغ بسرقتها ، كما أقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع ، وبتطوير مناقشته أقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة الدراجات النارية بذات الإسلوب وإرتكابه عدد ٢ حادث سرقة ، وتم بإرشاده ضبط الدراجات المستولى عليها.





وتمكن رجال الأمن من ضبط شخص لقيامه بإدارة منظومة لبث القنوات المشفرة وإعادة بثها لعملائه مقابل مبالغ مالية، وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة باتخاذ الاجراءات القانونية حيال الواقعة. وكان اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة قد تلقى إخطارا من مباحث قسم المصنفات الفنية يفيد بقيام قوة تابعة لهم بضبط صاحب شركة لتوزيع القنوات الفضائية المشفرة بالبساتين لقيامه بإدارة وتشغيل منظومة لبث القنوات المشفرة وإعادة بثها لعملائه مقابل مبالغ مالية، وكذا بيع وتداول أجهزة الريسيفر المجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة من خلال الإتصال بالإنترنت بالمخالفة للقانون .

وبمداهمة الشركة عثر رجال المباحث بقيادة اللواء محمد عبدالله نائب مدير المباحث على 25 جهاز ريسيفر مختلفة الماركات مجهزة لفك شفرة القنوات الفضائية المشفرة – عدد 23 كارت فك شفرة القنوات الفضائية المشفرة – جهاز لتجميع وتوزيع القنوات وإعادة بثها للمشتركين – جهاز مكبر لتقوية الإشارة ، 4 قطع LNP لإستقبال القنوات الفضائية، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ونجح قطاع الامن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية في كشف لغز مقتل سيدة بالقليوبية.