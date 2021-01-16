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وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب: نهتم بملف ذوي الاحتياجات وأهالي الشهداء

السبت 16/يناير/2021 - 11:52 م
صدى البلد
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إسراء صبري
قال النائب احمد فتحي وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن المواطن كان ينتظر تمكين الشباب داخل مجلس النواب بكل طاقة، والآن وبعد تمكين الشباب، أصبح هناك حمل كبير على عاتقنا حتى نثبت لهم ما يمكن لنا تقديمه.

وأضاف "فتحي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن المجلس يضم كلا من لجنة الإعلام ولجنة التضامن التي تمثل لجنة حقوق الإنسان، بالإضافة إلى لجنة الاتصالات والوزارة المحلية، مشددا على أن هناك تكاملا وتوافقا بين كل أعضاء التنسيقية.

وأكمل: شباب التنسيقية متواجدين في الـ25 لجنة المتواجدين في مجلس النواب، معقبا: لجنة التضامن بمجلس النواب ستعمل على مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، منوها إلى أن هناك مايقارب من 13 مليون أسرة في مصر يوجد بهم ذوي احتياجات خاصة.

وتابع: لجنة التضامن ستقيم الفترة القادمة العديد من اللقاءات مع الجهات المعنية بذوي الاحتياجات الخاصة، من أجل دراسة القوانين ومعرفة مدى التأثير الإيجابي الناتج من هذه القوانين.

وأشار إلى أن لجنة التضامن تهتم أيضا بملف أسر وأهالي الشهداء، منوها إلى إن مجلس النواب يعمل على تعديل 3 مواد من القانون وذلك من أجل تعويض أسر الشهداء وذويهم.

واسترسل: القانون يضمن لأبناء الشهداء الدراسة في المدارس الخاصة.
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