لخلاف على أولوية المرور .. مصرع شاب بمطواه على يد آخر في حفل زفاف

لقى شاب مصرعه طعنا على يد آخر بمدينة المطرية بالدقهلية وذلك لخلاف بينهما على أولولية المرور أثناء زفة عروسين.





وورد إخطار لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المطريه بمقتل شاب على يد اخر طعنا بألة حاده وتجمهر أهالى القتيل أمام مستشفى المطرية.





وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، تبين أن القتيل يدعى محمد أشرف العبيدى سائق وأن القاتل يدعى ا. م. حيث تعدى عليه بسلاح أبيض وأصابه بطعنة نافذه بالصدر أودت بحياته.





وتبين من الفحص أن القتيل يملك سيارة كان يزف بها عروسين وأثناء الزفة حدثت مشادة مع القاتل بسبب اولوية المرور مما أدى إلى قيام القاتل فى اليوم التالى للواقعة بتكتيف القتيل بمساعدة أخر وطعنه طعنة نافذة فى صدره بسلاح أبيض أودت بحياته.



