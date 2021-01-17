استشاري عظام: كورونا يترك أثرا على مفاصل المتعافين

أكد الدكتور أشرف اسماعيل استشارى العظام وجراحات العمود الفقري، أن أغلب المتعافين من فيروس كورونا يشتكون من آلام بالمفاصل.





وقال استشارى العظام لـ"صدى البلد، أن فيروس كورونا يحدث التهاب فى المفاصل والعظام المتعافين.

من جانبه قال الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أنه ليس غريبًا أن يعانى المتعافون من كورونا من بعض الأعراض ، فالتعافى التام يحتاج وقتًا، فيروس كورونا المستجد أصبح يهاجم الآن العديد من أجزاء و أعضاء الجسم خارج الجهاز التنفسي، حتى العيون و أصابع القدمين، بعض الذين تعافوا من الفيروس منذ بضعة أشهر ما زالوا يعانون أعراضًا مثل :

ضيق النفس

والتعب

والشعور بالإجهاد

و الإعياء

اضطراب ما بعد الصدمة





وأوضح بدران لـ"صدى البلد ان اضطراب ما بعد الصدمة ، اضطراب نفسي قد يعاني البعض من أعراضه بعد الشفاء من كورونا، لأنهم كانوا على مشارف الموت، والبعض الآخر عاصر موت مقربين منه، لافتا إلى أن 37٪ من المصابين باضطراب ما بعد الصدمة يعانون من أعراض حادة، موضحا أن النساء لديهن معدلات أعلى من الرجال.

الأعراض

1.الشعور بالضيق الشديد عند تذكر حدث مأساوي

2.ردود الفعل الجسدية الشديدة عند تذكر الصدمة مثل الغثيان أو التعرق أو خفقان القلب

3.ذكريات مزعجة عند تذكر الحدث الماضي ( الشعور وكأن الصدمة تحدث مرة أخرى ) كثرة الكوابيس

4.فقدان الاهتمام بالحياة والأنشطة اليومية

5.الشعور بالخدر العاطفي

6.الانفصال عن الآخرين

7.الشعور بعدم عيش حياة طبيعية

8.عدم وجود نظرة إيجابية للمستقبل

9.تجنب الأنشطة أو المشاعر أو الأفكار أو الأماكن التي تذكر بالمأساة

10.صعوبة تذكر الجوانب المهمة لحدث مأساوي