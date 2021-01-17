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فن

أخبار السوشيال ميديا.. رانيا يوسف ترقص مع حسن شاكوش.. فيفي عبده تهاجم مروجي الشائعات.. مينا مسعود يزور الأهرامات

الأحد 17/يناير/2021 - 06:58 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

نشر النجم المصري العالمي مينا مسعود صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر مينا مسعود في الصورة من زيارته الاخيرة للاهرامات والتي التقي من خلالها مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والسفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

نشرت الفنانة رانيا يوسف فيديو جديد عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، من برنامج ليلة الخميس على قناة MBC مصر.

وظهرت رانيا يوسف وهى ترقص على الحان اغنية بنت الجيران برفقة حسن شاكوش.

نشرت الفنانة فيفي عبده فيديو جديد عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى تويتر.

وظهرت فى الفيديو وهى تهاجم مروجى الشائعات عنها قائلة: "الحجاب مش حرام انا امى محجبة و اخواتى محجبين هو الحجاب عيب ؟ لما ربنا يريد هتحجب على طول مش عايزه كلام او واسطة". 

نشرت ايتن عامر صورة جديدة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام من خلال خاصية الاستورى.

وظهر ايتن عامر فى الصورة الملحن نادر حمدى و زوجته من سيشن حفل زفافهم وهى تهنئهم.

نشرت الفنانة أسماء جلال صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، تضمنت بوستر ترويجي لمسلسلها الجديد " انصاف مجانين"، والذي يعرض حاليا وتظهر في الصورة برفقة الفنان أحمد خالد صالح
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