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أخبار العالم

لن أستسلم.. محامي ترامب يتحرك ضد محاولة عزل رئيسه

الأحد 17/يناير/2021 - 10:25 ص
جولياني يصر على براءة
جولياني يصر على براءة ترامب
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محمد علي
مع اقتراب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تسليم السلطة في 20 يناير الحالي، مع طلبين حاسمين بعزله -الأول قبل عام والثاني قبل أيام-، عبر محاميه رودولف جولياني عن عدم استسلامه أمام هذه التحقيقات، مؤكدًا على موقف رئيسه، وعدم صحة ما نُسب إليه، وفق ما ذكرت شبكة إيه بي سي نيوز. 

قال جولياني، إنه يجهز الأدلة القانونية للدفاع عن رئيسه إزاء إجراءات العزل المتخذة ضده، مشيرًا إلى أن ما يجري ضده غير مقبول.

وأضاف جولياني المحامي: أبذل كل جهد ممكن لإبطال الدعاوى الموجهة للرئيس ترامب، مشددًا على أن معارضي ترامب، يسعون للنيل منه بكل شكل، محاولين تثبيت التهم عليه، وأنه من حرض على العنف والأربعاء الدامي، من خلال حديثه عن تزوير الانتخابات.

وبرغم رفع الفريق القانوني لترامب أكثر من 50 دعوى لتزوير الانتخابات الرئاسية الأمريكية لم يلتفت القضاء الأمريكي لواحدة منها، يسعى جولياني لإعادة الكرة، قائلًا: "إنه إذا تم إثبات أن التزوير الانتخابي جرى فعلا ولو بشكل جزئي على الأقل، فسيحرم ذلك الديمقراطيين من حجة رئيسية في اتهاماتهم".
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