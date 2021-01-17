لن أستسلم.. محامي ترامب يتحرك ضد محاولة عزل رئيسه

مع اقتراب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تسليم السلطة في 20 يناير الحالي، مع طلبين حاسمين بعزله -الأول قبل عام والثاني قبل أيام-، عبر محاميه رودولف جولياني عن عدم استسلامه أمام هذه التحقيقات، مؤكدًا على موقف رئيسه، وعدم صحة ما نُسب إليه، وفق ما ذكرت شبكة إيه بي سي نيوز.





قال جولياني، إنه يجهز الأدلة القانونية للدفاع عن رئيسه إزاء إجراءات العزل المتخذة ضده، مشيرًا إلى أن ما يجري ضده غير مقبول.





وأضاف جولياني المحامي: أبذل كل جهد ممكن لإبطال الدعاوى الموجهة للرئيس ترامب، مشددًا على أن معارضي ترامب، يسعون للنيل منه بكل شكل، محاولين تثبيت التهم عليه، وأنه من حرض على العنف والأربعاء الدامي، من خلال حديثه عن تزوير الانتخابات.



