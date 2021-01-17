بقيمة 427 مليون دولار .. بنك المؤسسة المصرفية يستحوذ على بنك بلوم مصر

أعلن بنك لبنان والمهجر عن بيع حصته الكاملة والبالغة 99.4% في وحدته المصرية "بنك بلوم مصر" للمؤسسة المصرفية العربية بقيمة بلغت 427 مليون دولار (7ر6 مليار جنيه)، على أن تخضع للموافقة من قبل البنك المركزي المصري والمصرف المركزي اللبناني، بالإضافة إلى بعض السلطات التنظيمية الأخرى في كل من مصر والبحرين.









وأوضح البنك - في بيان اليوم الأحد أنه سيقوم ببيع حصته من خلال طرح عرض إلزامي يقدمه المؤسسة المصرفية إلى جميع حاملي الأسهم في "بنك بلوم مصر"، وذلك بعد الحصول على الموافقات الرسمية الإلزامية ومن ضمنها موافقة البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، متوقعا إتمام الصفقة بشكل نهائي في النصف الأول من العام 2021.





ومن جانبه، قال سعد أزهري رئيس مجلس إدارة ومدير عام "بنك بلوم مصر"، إن هذه الصفقة تؤكد حرصنا الدائم على مصلحة المصرف وكل المعنيين به، وستمكن هذه الصفقة (BLOM BANK SAL) من الامتثال لتعاميم المصرف المركزي اللبناني التي تطلب من جميع المصارف العاملة في لبنان زيادة رأسمالها بنسبة 20%.





بدوره، أكد الدكتور خالد كعوان الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك (ABC)، أن الاستحواذ على "بنك بلوم مصر" يمثل فرصة فريدة لبنك (ABC)، وذلك في إطار تحقيق التزامنا الاستراتيجي بالتوسع في أعمالنا الأساسية عن طريق الاستحواذ على أصول استراتيجية هامة ذات إمكانات فريدة.

وأضاف قائلا "ستوفر لنا هذه الخطوة منصة مصرفية عريقة تتمتع بمكانة كبيرة وتمتلك مقومات نمو مستقبلية هائلة في إحدى أكثر الأسواق جاذبية في المنطقة.. لدينا علاقات نشطة وفعالة مع مختلف الجهات الرقابية المعنية، وسنسعى إلى العمل على الحصول على موافقتها جميعا لاستكمال هذه الصفقة بأقصى سرعة ممكنة".. وتابع "سنعمل على توحيد الجهود لتحويل اتحاد بنك ABC مصر وبنك بلوم مصر إلى كيان مصرفي جديد وقوي في القطاع المصرفي المصري".





وذكرت المؤسسة العربية المصرفية اأنها تضطلع بمستوى كبير من الأعمال في مصر، والتي تعد سوقا استراتيجيًا رئيسيًا لها، بعد أن رسخ بنك ABC وجوده من خلال الاستحواذ على بنك مصر العربي الإفريقي في عام 1999.. مشيرة إلى أنها تعمل حاليًا من خلال بنك ABC في مصر، والذي ينتشر عبر 27 فرعًا في البلاد.





وأكدت أن "بنك بلوم مصر" سيساهم في رفع البصمة المصرية لبنك ABC ، والتي تتماشى تماما مع استراتيجية بنك ABC؛ ليكون البنك الدولي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.







