سعر الذهب اليوم الأحد17-1-2021

استقرت أ سعار الذهب في مصر في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 17-1-2021، بعد تباينها أمس السبت بصورة طفيفة تجاوز حاجز الجنيه الواحد لدى محلات الصاغة.





وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلى فئة في أعيرة الذهب نحو 917 جنيها.





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وسجل سعر الجرام من عيار 21 الأشهر انتشارا في أعيرة الذهب لنحو 802 جنيه.





بينما وصل سعر الجرام الواحد من عيار 18 الأوسط في سوق الذهب نحو 687 جنيها .







ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 14 الأدني فئة لنحو 535 جنيها .







بينما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6416 جنيها و أوقية الذهب 28.51 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 916.6 ألف جنيه.





وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، فهي تهم كل المقبلين على الزواج، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.ويحرص "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلين على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية