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ناقد رياضي: منتخبنا الوطني لكرة اليد يقدم أداءً فنياً رائعاً بإشادة الجميع

الأحد 17/يناير/2021 - 10:56 ص
منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد
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شيرين عادل
قال محمد السيد ، الناقد الرياضى بجريدة الأخبار المسائى ، إن منتخبنا الوطنى لكرة اليد قدم مباراتين بشكل ممتاز ، خاصة بعد الفوز الساحق لمنتخبنا الوطنى على فريق مقدونيا بمباراته أمس السبت التى انتهت  38 هدفاً لصالح منتخب مصر  و19 لفريق مقدونيا .

وأضاف محمد السيد ، خلال استضافته ببرنامج "صباح البلد" والمذاع عبر فضائية صدى البلد ، أن نظام بطولة كرة اليد تقوم على أساس تأهل 3 منتخبات من كل مجموعة ويكون الاختبار الأقوى لكافة المنتخبات عن طريق عمل 4 مجموعات  كل مجموعة 6 منتخبات ويتأهل منتخبين للدور 8 والتى يكون فيها المنافسة الأقوى . 

وأكد أن المنافسة الكبرى فى بطولة كأس العالم لكرة اليد ستكون فى الدور الثانى للبطولة ، لافتاً إلى أن مجموعة المنتخب المصرى تضم التشيك ، السويد  والتى من المقرر أن يتم حسم المتأهل للدور القادم .

وأشار إلى أنه على الرغم من تصدر فريق السويد مجموعة المنتخب المصرى وذلك بفارق أهداف مؤكداً أن منتخبنا الوطنى قدم أداء فنياً رائعاً أشاد به الجميع حيث إنه مزيج بين المنتخب الأول ومنتخب الناشئين وعناصر مميزة فى كافة المراكز .
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