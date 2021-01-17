حبس عاطل وزوجة نجله حولا شقة بالسلام لمصنع أستروكس

ظنّ عاطل وزوجة نجله أنهما بعيدا عن أعين رجال الأمن ، حيث قاما بتحويل شقة بمدينة السلام لمصنع أستروكس، إلا أن حظهما العثر أوقعهما فى قبضة رجال الشرطة ، وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة .





وكان اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة قد تلقي اخطارا من قسم شرطة السلام ثان يفيد ورود معلومات بقيام عاطل " مسجل خطر"، وزوجة نجله، مقيمان بدائرة القسم بمزاولة نشاطًا إجراميًا فى مجال تصنيع مادة الأستروكس المخدر بقصد الإتجار بها متخذان من الشقة محل سكنهما مكانًا لنشاطهما الإجرامى.





عقب تقنين الإجراءات ، تمكن رجال البحث الجنائى بإشراف اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة من ضبطهما حال تواجدهما فى الشقة ، وبحوزتهما كمية من مخدر الأستروكس وزنت 10 كيلو جرامات وكمية من مخدر البودر و2 ميزان حساس و زجاجة بداخلها مادة الأسيتون " المستخدم فى تصنيع مادة الأستروكس المخدر" وعدد 2 زجاجة بداخلهما مادة التنر وكمية من الأكياس البلاستيكية الفارغة معدة للتعبئة وهاتف محمول ومبلغ مالى .





وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع مادة الأستروكس المخدر والإتجار بها ، و المبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين ٤ أيام على ذمة التحقيق.





يأتى ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على تصنيعها.