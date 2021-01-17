ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط 3 أطنان لحوم فاسدة قبل ترويجهم بالقاهرة

الأحد 17/يناير/2021 - 12:51 م
لحوم فاسدة
لحوم فاسدة
Advertisements
كتب محمد صبري
تمكّن ضباط مباحث التموين بالقاهرة من ضبط 3 أطنان "مصنعات لحوم" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة القاهرة.   

وتبين من الفحص وجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة ، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

إحباط ترويج 4 أطنان لحوم مستوردة فاسدة

فى حملة على الأسواق.. أمن القاهرة يضبط أطنانا من الأغذية الفاسدة

إحباط ترويج ٤ طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالقاهرة

ضبط 23 طن لحوم ودواجن فاسدة داخل ثلاجة في الجيزة

ضبط ٢ طن لحوم فاسدة بالمنوفية

قبل طرحها بالأسواق.. ضبط 10 أطنان لحوم وأغذية فاسدة بالقاهرة

ترشيحاتنا

الكسب غير المشروع يحيل وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية للجنايات

بنسبة 99.4%.. عالم مصري يخترع جهازا لتوليد أعلى طاقة من الشمس | فيديو

تعليمات جديدة من وزارة الصحة لكبار السن والحوامل: اشتغلوا من البيت

بدون مسكنات.. وصفات طبيعية للتخلص من الصداع في لمح البصر

أسوان يتسبب فى "أزمة" بين الزمالك وإدارة استاد بتروسبورت

فضيحة جديدة لواتساب.. ثغرة تكشف معلومة مهمة على بحث جوجل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نيسان تطرح قشقاى موديل 2021 الهجين للاسواق الاوروبية

بفستان مخملي.. ميريهان حسين تستعرض أناقتها في حفل زفاف نادر حمدي

شاهد.. أسعار ومواصفات بي ام دبليو 320 فى السوق المصرية