المؤتمر: قمة شرم الشيخ تؤكد أن السلام أصبح مبدأ ثابتا في فكر الدولة المصرية

أكدت الدكتورة إيمان سالم، أمينة الاتصال السياسي بحزب المؤتمر بالقاهرة، أن قمة شرم الشيخ للسلام جاءت لتؤكد أن السلام لم يعد مجرد موقف سياسي لمصر، بل أصبح مبدأ ثابتًا في فكر الدولة المصرية الحديثة التي تؤمن بأن التنمية لا يمكن أن تزدهر إلا في مناخ من الاستقرار.

وأوضحت إيمان سالم أن استضافة مصر لهذه القمة الدولية في مدينة السلام تحمل دلالات رمزية وإنسانية عميقة، فشرم الشيخ لطالما كانت منصة للحوار والتقارب، واليوم تعود لتثبت أن مصر قادرة على تحويل الأزمات إلى فرص، والصراعات إلى جسور للتفاهم.

وأضافت أن حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقمة يعكس إدراك المجتمع الدولي أن الحلول الواقعية تمر عبر القاهرة، مشيرة إلى أن السياسة المصرية تعتمد على قوة الموقف وليس على ضجيج الشعارات، وهو ما جعلها تحظى باحترام العالم في ملفات السلم والأمن الإقليمي.

وشددت أمينة الاتصال السياسي على أن القمة تمثل امتدادًا لنهج الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعزيز ثقافة السلام كقيمة مجتمعية قبل أن تكون هدفًا سياسيًا.