برلماني: قمة شرم الشيخ للسلام امتدادًا لدور مصر الريادي في دعم القضايا العربية

أشاد عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، بإعلان انعقاد قمة شرم الشيخ للسلام، اليوم الإثنين، برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة أكثر من عشرين دولة، من بينها فرنسا، ألمانيا، المملكة المتحدة، الإمارات، قطر، الأردن، والسلطة الفلسطينية، إلى جانب ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، مؤكداً أن هذه القمة تمثل نقطة تحول مهمة في مسار الجهود الدولية لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعكس المكانة المرموقة لمصر على الساحة الإقليمية والدولية باعتبارها صاحبة المبادرات الداعمة للسلام والاستقرار.



وقال فهمي في بيان اليوم، إن مصر تواصل دورها التاريخي كقوة داعمة للسلام، حيث تتحرك بدبلوماسية متوازنة تجمع بين التمسك بالثوابت الوطنية والإنسانية، والسعي الجاد لتحقيق الأمن الإقليمي، موضحاً أن اختيار مدينة شرم الشيخ لاستضافة القمة يؤكد أن مصر تظل منبرًا للحوار ومقرًا للسلام العالمي، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي يقود تحركًا حقيقيًا لإطلاق مرحلة جديدة من التفاهم الدولي تهدف إلى وقف نزيف الدم في غزة، وإعادة الإعمار، وإحياء عملية السلام العادل والشامل بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن القمة تأتي في توقيت دقيق يشهد تصاعدًا في معاناة المدنيين في قطاع غزة، مما يجعل التحرك المصري محوريًا في توحيد المواقف الدولية وخلق أرضية مشتركة لحل دائم للأزمة، مؤكداً أن الرئاسة المشتركة المصرية الأمريكية للقمة تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وتؤكد الثقة الدولية في القيادة المصرية وقدرتها على إدارة الملفات المعقدة بروح من المسؤولية والتوازن، بما يضمن مصالح الشعوب واستقرار المنطقة.

وأشار فهمي إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر إهداء الرئيس دونالد ترامب قلادة النيل، وهي أرفع وسام مصري، تقديرًا لإسهاماته البارزة في دعم جهود السلام، ونزع فتيل النزاعات، وآخرها دوره المحوري في وقف الحرب في غزة، ويعد هذا التكريم تقديرًا دوليًا للدبلوماسية التي تتبناها مصر، والتي تجمع بين المبادرة والتقدير المتبادل، في سبيل تحقيق الأمن والسلام العالمي.

واختتم النائب عمرو فهمي بيانه مؤكدًا أن قمة شرم الشيخ للسلام تأتي امتدادًا لدور مصر الريادي في دعم القضايا العربية والدفاع عن الحقوق الفلسطينية، مشددًا على أن الرئيس السيسي يقدم نموذجًا في القيادة الواعية التي تجمع بين الحكمة والحسم، مؤمنًا بأن السلام العادل هو الطريق الحقيقي لتحقيق التنمية والاستقرار لشعوب المنطقة، وأن مصر ستظل دائمًا صوت العقل والحكمة في عالم يموج بالتحديات.