قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: الرئيس السيسي زعيم قوي.. ومصر لعبت دورا مهما في إنهاء حرب غزة
المتحدث العسكري يكشف أسباب الانفجار الذي وقع في الهايكستب
قائد القوات الجوية: نمتلك منظومات ردع لحماية سماء مصر.. وانضمام أحدث الطائرات المقاتلة في العالم قريبا
مقاتلات إف - 16 المصرية ترافق طائرة ترامب خلال الهبوط بمطار شرم الشيخ
وزير خارجية النرويج: مصر أدت دورا حاسما في التوصل إلى وقف إطلاق النار
بعد قليل.. انطلاق قمة شرم الشيخ للسلام برئاسة الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي
الرئيس السيسي: أرحب بالرئيس دونالد ترامب وقادة العالم المشاركين في قمة السلام
مقاتلات مصرية ترافق ترامب لدى وصوله إلى شرم الشيخ | شاهد
مبابي يتعافي من الإصابة ويعود لقيادة الميرنجي ضد خيتافي
السيسي: أرحبُ بفخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس السيسي والرئيس ترامب يصلان مقر انعقاد قمة شرم الشيخ للسلام
الرئيس السيسي يشارك في اجتماع تنسيقي على هامش قمة شرم الشيخ للسلام لمتابعة وقف الحرب وإعادة إعمار غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: قمة شرم الشيخ للسلام امتدادًا لدور مصر الريادي في دعم القضايا العربية

النائب عمرو فهمي
النائب عمرو فهمي
عبد الرحمن سرحان

أشاد عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، بإعلان انعقاد قمة شرم الشيخ للسلام، اليوم الإثنين، برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة أكثر من عشرين دولة، من بينها فرنسا، ألمانيا، المملكة المتحدة، الإمارات، قطر، الأردن، والسلطة الفلسطينية، إلى جانب ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، مؤكداً أن هذه القمة تمثل نقطة تحول مهمة في مسار الجهود الدولية لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعكس المكانة المرموقة لمصر على الساحة الإقليمية والدولية باعتبارها صاحبة المبادرات الداعمة للسلام والاستقرار.


وقال فهمي في بيان اليوم، إن مصر تواصل دورها التاريخي كقوة داعمة للسلام، حيث تتحرك بدبلوماسية متوازنة تجمع بين التمسك بالثوابت الوطنية والإنسانية، والسعي الجاد لتحقيق الأمن الإقليمي، موضحاً أن اختيار مدينة شرم الشيخ لاستضافة القمة يؤكد أن مصر تظل منبرًا للحوار ومقرًا للسلام العالمي، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي يقود تحركًا حقيقيًا لإطلاق مرحلة جديدة من التفاهم الدولي تهدف إلى وقف نزيف الدم في غزة، وإعادة الإعمار، وإحياء عملية السلام العادل والشامل بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن القمة تأتي في توقيت دقيق يشهد تصاعدًا في معاناة المدنيين في قطاع غزة، مما يجعل التحرك المصري محوريًا في توحيد المواقف الدولية وخلق أرضية مشتركة لحل دائم للأزمة، مؤكداً أن الرئاسة المشتركة المصرية الأمريكية للقمة تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وتؤكد الثقة الدولية في القيادة المصرية وقدرتها على إدارة الملفات المعقدة بروح من المسؤولية والتوازن، بما يضمن مصالح الشعوب واستقرار المنطقة.

وأشار فهمي إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر إهداء الرئيس دونالد ترامب قلادة النيل، وهي أرفع وسام مصري، تقديرًا لإسهاماته البارزة في دعم جهود السلام، ونزع فتيل النزاعات، وآخرها دوره المحوري في وقف الحرب في غزة، ويعد هذا التكريم تقديرًا دوليًا للدبلوماسية التي تتبناها مصر، والتي تجمع بين المبادرة والتقدير المتبادل، في سبيل تحقيق الأمن والسلام العالمي.
واختتم النائب عمرو فهمي بيانه مؤكدًا أن قمة شرم الشيخ للسلام تأتي امتدادًا لدور مصر الريادي في دعم القضايا العربية والدفاع عن الحقوق الفلسطينية، مشددًا على أن الرئيس السيسي يقدم نموذجًا في القيادة الواعية التي تجمع بين الحكمة والحسم، مؤمنًا بأن السلام العادل هو الطريق الحقيقي لتحقيق التنمية والاستقرار لشعوب المنطقة، وأن مصر ستظل دائمًا صوت العقل والحكمة في عالم يموج بالتحديات.

مجلس الشيوخ قمة شرم الشيخ للسلام السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق مصطفي

أحمد ياسر: طارق مصطفي كان يتقاضى أموالًا من اللاعبين في البنك الأهلي

دواجن وبيض

مفاجأة في أسعار الدواجن الآن في الأسواق

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس بأسيوط

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس في مصرف بأسيوط.. صور

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

جانب من أعمال إنقاذ التلاميذ

جثة و 10 مصابين .. ننشر أسماء ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل تلاميذ مدارس في ترعة بأسيوط

حادث بالبحيرة

التفاصيل الكاملة لوفاة شاب متأثرًا بإصابته على يد أحد أقاربه بالبحيرة

دونالد ترامب

بسبب نتنياهو وزعيم المعارضة.. ترامب: تأخرت عن الذهاب إلى مصر

ترشيحاتنا

نوريا سانز مديرة المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة

مسئولة باليونسكو تشيد بريادة مصر في مجال تدريب المعلمين والتحول الرقمي

استخرج شهادة الجيش

كيفية استخراج شهادة الجيش بالموبيل

رئيس الوزراء مارك كارني

رئيس الوزراء كندا يرحب بإطلاق سراح الرهائن ويدعو للالتزام بوقف الحرب بغزة

بالصور

الإفراج عن شقيق الشهيد الصحفي صالح الجعفراوي ضمن صفقة التبادل.. صور

ناجي الجعفراوي شقيق الصحفي صالح الجعفراوي
ناجي الجعفراوي شقيق الصحفي صالح الجعفراوي
ناجي الجعفراوي شقيق الصحفي صالح الجعفراوي

أول سيارة طائرة من تويوتا.. كهربائية وبدون سائق

تويوتا
تويوتا
تويوتا

خدوش بسيطة تفقد سيارة لوسيد 121 ألف دولار من قيمتها

لوسيد
لوسيد
لوسيد

قبل تكريمه بالقاهرة السينمائي.. محمد عبد العزيز: اتصال حسين فهمي تقدير لمشوارى.. بدايتى الفنية الأصعب فى تاريخي.. لم اعتزل ومستمر فى رسالتى عبر التدريس.. كريم فنان ذكي ولم اتدخل فى اختيارته.. حوار

المخرج محمد عبد العزيز
المخرج محمد عبد العزيز
المخرج محمد عبد العزيز

فيديو

نهاية الكون

نهاية الزمان ستكون بهذه الطريقة.. علماء يقدمون تصورا لنهاية الكون

حفلة فرقة Anyma

حقيقة حفل الأهرامات المرعب الذي أثار جدل السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

المزيد