مدرب الأهلي السابق: تمنيت تتويج باتشيكو بدوري الأبطال.. وهذا موقفي من تدريب الزمالك

أكد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني السابقة للنادي الأهلي والحالي لمنتخب فنزويلا، أنه تسرع بشأن قرار الرحيل عن القلعة الحمراء.





وقال جوزيه بيسيرو في تصريحات لقناة أون تايم سبورت:" سعيد بتدريب الأهلي نادي القرن أحد أبرز أندية العالم، لقد أحببت فترة وجودي في النادي كثيرا".





وتابع:" لا أتابع الدوري المصري باستمرار بسبب انشغالي بعملي مع منتخب فنزويلا، ولكن أتابع من حين لآخر".





وأشار:" باتشيكو يمتلك خبرة كبيرة ، وظهرت بصمته مع الزمالك، حيث يتقاسم صدارة الدوري مع الأهلي".





وأشار:" أثق في قدرات باتشيكو ومنافسته على لقب الدوري هذا الموسم، رغم عدم حصد الألقاب الموسم الماضي".





وواصل:"كنت أتمنى أن يتوج باتشيكو بدوري الأبطال الموسم الماضي مع الزمالك، ولكنني سعيد أيضًا بفوز الأهلي".





وعن إمكانية تدريبه للزمالك مستقبلا، قال جوزيه بيسيرو:" أنا حاليا مدرب لمنتخب فنزويلا، ولا أفكر في أي شيء آخر في هذا التوقيت، لكن المدرب قد يكون لديه عاطفة تجاه فريق، ويدرب فريقاً آخر، وهذا أمر وارد في عالم كرة القدم".