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منوعات

ستوري انستجرام فضحهم.. شاب يقيم حفلا في منزله رغم منع التجمعات | شاهد

الأحد 17/يناير/2021 - 02:49 م
صدى البلد
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مريم صليب
ألقت الشرطة البريطانية، القبض على مجموعة من الشباب بعد وصول مقاطع فيديو لهم متداولة عبر تطبيق إنستجرام أثناء إقامتهم حفل صاخب في منزل أحدهم. 

ووفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن الشرطة ألقت القبض على مجموعة من الشباب ظهرت وجوههم واضحة في فيديو متداول عبر تطبيق إنستجرام أثناء التجمع والزحام في منزل أحد أصدقائهم. 

واحتفل مجموعة من الأصدقاء في المنزل بعد إغلاق معظم المطاعم والفنادق في بريطانيا بسبب الإجراءات الاحترازية لعدم تفشي وباء كورونا، ولكن قام عدد منهم بتصوير مقاطع فيديو ونشرها على إنستجرام فلفتت انتباه الشرطة لهم. 

وجمعت الشرطة المقاطع المتداولة وتعرفت على عدد من الأشخاص الذين كانوا حاضرين في الحفل، وقامت بإلقاء القبض عليهم وتغريمهم مبلغ مالي كبير بسبب إقامة ذلك الحفل. 

جدير بالذكر أن الشرطة البريطانية تمنع إقامة الحفلات، للحفاظ على صحة المواطنين وعدم تفشي الوباء بينهم. 
ستوري انستجرام فضحهم.. شاب يقيم حفلا في منزله رغم منع التجمعات | شاهد
ستوري انستجرام فضحهم.. شاب يقيم حفلا في منزله رغم منع التجمعات | شاهد
ستوري انستجرام فضحهم.. شاب يقيم حفلا في منزله رغم منع التجمعات | شاهد
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