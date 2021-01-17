قبل قمة الليلة.. شاهد هدف محمد صلاح الوحيد في شباك مانشستر يونايتد

يسعى الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، لهز شباك مانشستر يونايتد، للمرة الثانية على التوالي، في المباراة المقرر إقامتها اليوم، الأحد، ضمن منافسات الأسبوع الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.





وكان الفرعون المصري نجح في فك عقدة مانشستر يونايتد، في أخر مباراة جمعت الفريقين، بعدما سجل هدفًا قاتلًا، في شباك الحارس الإسباني دي خيا، بالدقيقة 93، بالأسبوع الـ23 من الموسم الماضي والذي توج به الريدز بعد انتظار 30 عاما.





والتقى صلاح بمانشستر يونايتد في 4 مباريات سابقة منذ انضمامه لليفربول في صيف 2017، ولم ينجح في تسجيل أي هدف في شباكهم، قبل المباراة الأخيرة.



