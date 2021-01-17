تحرير 66 محضراً لمخالفي تعليمات ارتداء الكمامات الطبية بدمياط

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة دمياط ، حملاتها المكبرة على المطاعم والكافيهات لتنفيذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا، حيث استهدفت الحملات المرور على عدد من المنشآت والمطاعم والمقاهي بعدة مناطق بالمدن والقري ، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتنفيذ حملات مستمرة للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية و الوقائية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد و كافة التعليمات الصادرة فى هذا الشأن.





من جانبها ، تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بدمياط و فارسكور كفر سعد وكفر البطيخ و رأس البر، للتأكد من الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد ، إذ أسفرت هذه الحملات التى تمت عن تحرير عدد ٦٦ محضرا لعدم ارتداء الكمامة الواقية.





وذلك بإجمالى عدد ١٢ محضرا بمدينة دمياط، و ١٧ محضرا بكفر البطيخ وأيضًا ٥ محاضر بمدينة رأس البر و ١١ محضرا بكفر سعد وأيضًا ٢١ محضرا بفارسكور ، فضلًا عن تحصيل غرامة فورية قدرها ٥٠ جنيها.





هذا وتستمر الحملات المرورية على جميع المنشآت والمطاعم والمقاهي والكافيتريات للتأكد من الالتزام التام بكافة التدابير الوقائية وجميع التعليمات الصادرة فى هذا الشأن حفاظًا على سلامة المواطنين.





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