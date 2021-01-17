ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

يعمل بالذكاء الاصطناعي.. وزيرة الصحة تتفقد المجمع القومي للأمصال واللقاحات بحلوان بتكلفة 142 مليون جنيه

الأحد 17/يناير/2021 - 03:58 م
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي
تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، أعمال التجهيزات النهائية بالمجمع القومي للأمصال واللقاحات بحلوان بتكلفة 142 مليون جنيه، وذلك للوقوف على جميع الاستعدادات النهائية تمهيدًا للتشغيل التجريبي خلال أسبوعين.

ورافق الوزيرة خلال جولتها اللواء وائل الساعي، مساعد وزيرة الصحة والسكان للشئون المالية والإدارية، والدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجي، والأستاذ محمد عبد المقصود، معاون وزيرة الصحة والسكان لشئون الأمانة العامة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة تفقدت أقسام المجمع و الثلاجات والمخازن المخصصة لحفظ الطعوم والأمصال والأدوية، والمستلزمات الطبية، حيث يشمل المركز  35 ثلاجة من ضمنهم ٢٧ ثلاجة تبريد بسعة ١١٠٠ متر مكعب مكعب، و٨ ثلاجات تجميد بسعة ٢٠٠ متر مكعب، وجميعها تم تحهيزها بجودة وكفاءة عالية، كما تفقدت المخازن والبالغ عددها ٣٠ مخزن بسعة ١٤٩٥٠ متر مكعب، مؤكدة أن المجمع يمثل أهمية بالغة للأمن الصحي للمريض المصري، وتأمين المخزون الاستراتيجي من الأدوية والأمصال والطعوم للوزارة، حيث إن المجمع يعد صرحًا قوميًا يمثل نقلة نوعية لمصر في هذا المجال.

 وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة أشادت بتجهيزات بالمجمع والتي تم الانتهاء بنسبة 98% مشيرة إلى أنه تم التنسيق مع وزارة  الكهرباء والطاقة  لسرعة الانتهاء من جميع الأعمال الخاصة بشبكة الكهرباء والمولدات، موضحة أن المجمع تم إنشاؤه على مساحة 10 آلاف و500  متر مربع، ويعد من ضمن الإنشاءات الجديدة المُدرجة بخطة وزارة الصحة والسكان.
 
وأشار "مجاهد" إلى أن المجمع يعمل بنظام "Smart  RF Id"، والذي يمكن من خلاله تحديد هوية جميع المحتويات وتتبع مراحل تخزينها،  حتى توزيعها على المرضى بالمستشفيات، فضلاّ عن الاعتماد لأول مرة على إدخال تقنية الذكاء الاصطناعي في "الجرد الآلي"  بمخازن وزارة الصحة والسكان، حيث تم تخصيص 2 "روبوت" لجرد المحتويات بالمخازن والثلاجات بالمجمع، وكذلك استخدام الرقم "التعريفي المميكن"، وميكنة جميع أنظمة إطفاء الحرائق، بالإضافة إلى الربط بين المركز وغرفة العمليات المركزية بوزارة الصحة والسكان عن طريق نظام مميكن، لضمان عملية المراقبة الدقيقة لجودة التخزين،  مؤكدًا أن جميع أنظمة العمل بالمجمع تم إعدادها من قبل الكوادر البشرية بوزارة الصحة والسكان.
يعمل بالذكاء الاصطناعي.. وزيرة الصحة تتفقد المجمع القومي للأمصال واللقاحات بحلوان بتكلفة 142 مليون جنيه
يعمل بالذكاء الاصطناعي.. وزيرة الصحة تتفقد المجمع القومي للأمصال واللقاحات بحلوان بتكلفة 142 مليون جنيه
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

استعدادا للتأمين الصحي.. وزيرة الصحة تتفقد المنشآت الطبية في جنوب سيناء

قبل تطبيق التأمين الصحي تجريبيًا.. وزيرة الصحة تتفقد المنشآت الطبية بجنوب سيناء.. وتتابع توافر مستلزمات مواجهة كورونا بالمحافظة.. وتعلن تسجيل بيانات 3 آلاف أسرة في المنظومة الشاملة

الصحة: المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين بجنوب سيناء تشمل 13 وحدة و4 مستشفيات

وزيرة الصحة تتفقد وحدة طب أسرة وداي تال بجنوب سيناء.. صور

جنوب سيناء.. وزيرة الصحة تتفقد وحدة طب أسرة أبو صويرة.. وتوجه بسرعة استكمال جميع التجهيزات

الاستعدادات النهائية للتشغيل التجريبي للتأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء.. تطويرها بالكامل على أعلى مستوى بتكلفة ١٧ مليون جنيه

ترشيحاتنا

إعفاء هذه الفئات من رسوم رخصة قيادة السيارة .. تعرف عليها

الكسب غير المشروع يحيل وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية للجنايات

رسميا .. إدارة بتروسبورت توافق على استضافة مباراة الزمالك والجونة

حارس مرمى سموحة يبتلع لسانه خلال مواجهة الإنتاج الحربي.. شاهد

حلم الغندور الكبير.. 3 مؤشرات تفتح باب انتقال رمضان صبحي للزمالك

حفيد صفوت الشريف: علمني جدي أن التسامح من شيم الأقوياء

Advertisements

النائب العام يأمر بإحالة ثلاثة متهمين إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ لتوليهم قيادة بجماعة المرابطون الإرهابية

قبل شراء شقة.. تعرف على إجراءات البيع ونقل الملكية بالشهر العقارى

احذر .. 4000 جنيه غرامة تجاوز السرعة في قانون المرور الجديد

بسبب حركة استفزازية من حماتها.. زوجة تطلب الطلاق بعد 30 دقيقة من إعلان زواجها

حقيقة دوي انفجار سُمِع في الدقهلية

شعبة الدخان: المستهلك لن يتحمل أعباء تحصيل 25 قرشا عن كل علبة سجائر لصالح التأمين الصحى

حلم الغندور الكبير.. 3 مؤشرات تفتح باب انتقال رمضان صبحي للزمالك

بعد فشل احتراف مصطفى محمد.. لاعب جديد يرحل عن الزمالك خلال ساعات

إعفاء هذه الفئات من رسوم رخصة قيادة السيارة .. تعرف عليها

سقوط جوارديولا العرب .. رضا عبدالعال يغرق فى بئر الفشل مع طنطا وإقالته مطلب جماهيري

أستاذ أمراض صدرية: حالة واحدة تؤكد إصابة الشخص بـ كورونا .. تعرف عليها

سب ريهام سعيد.. رفض استشكال سما المصري على حبسها 6 أشهر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيتل كوفي.. شاهد سيارة تقدم البهجة في كوب قهوة

لامع.. شاهد فستان هنا الزاهد في حفل زفاف نادر حمدي

رينو تكشف عن السيارة 5 الكهربائية الاختبارية