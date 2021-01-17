ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مصرع عامل على يد سائق في مشاجرة بموقف ميكروباص خط العريش ـ المرج

الأحد 17/يناير/2021 - 04:06 م
جثة
جثة
Advertisements
كتب محمد صبري
شهد موقف ميكروباص خط العريش ـ المرج الجديدة مشاجرة بين عامل وسائق قام على أثرها الأخير بتمزيق جسد الأول بسكين ليلقي مصرعه.

تبلغ لقسم شرطة المرج بوقوع مشاجرة ووجود متوفى بموقف ميكروباص خط العريش ـ المرج الجديدة دائرة القسم. 

بالانتقال تبين أن المشاجرة وقعت بين عامل (توفى متأثرًا بإصابته بجروح طعنية بالجسم وتم نقله لمستشفي جراحات  اليوم الواحد) وبين سائق.

بالفحص تبين أنه أثناء تواجد الثاني بالموقف محل البلاغ وقيامه بتحميل الركاب بالسيارة قيادته "والمحدد لها الدور لتحميل الركاب" حضر المجني عليه واستقل سيارة أخرى وحال معاتبة الثاني له حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت الى مشاجرة قام على أثرها المتهم بالتعدي على المجني عليه بالضرب باستخدام "سكين" كانت بحوزته محدثا إصابته والتي أودت بحياته.

وتمكنت الخدمات الأمنية المعينة بالموقف محل البلاغ من ضبط المتهم وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة. 

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ، تحرر عن ذلك المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيق .
Advertisements
Advertisements

النائب العام يأمر بإحالة ثلاثة متهمين إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ لتوليهم قيادة بجماعة المرابطون الإرهابية

قبل شراء شقة.. تعرف على إجراءات البيع ونقل الملكية بالشهر العقارى

احذر .. 4000 جنيه غرامة تجاوز السرعة في قانون المرور الجديد

بسبب حركة استفزازية من حماتها.. زوجة تطلب الطلاق بعد 30 دقيقة من إعلان زواجها

حقيقة دوي انفجار سُمِع في الدقهلية

شعبة الدخان: المستهلك لن يتحمل أعباء تحصيل 25 قرشا عن كل علبة سجائر لصالح التأمين الصحى

حلم الغندور الكبير.. 3 مؤشرات تفتح باب انتقال رمضان صبحي للزمالك

بعد فشل احتراف مصطفى محمد.. لاعب جديد يرحل عن الزمالك خلال ساعات

إعفاء هذه الفئات من رسوم رخصة قيادة السيارة .. تعرف عليها

سقوط جوارديولا العرب .. رضا عبدالعال يغرق فى بئر الفشل مع طنطا وإقالته مطلب جماهيري

أستاذ أمراض صدرية: حالة واحدة تؤكد إصابة الشخص بـ كورونا .. تعرف عليها

سب ريهام سعيد.. رفض استشكال سما المصري على حبسها 6 أشهر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيتل كوفي.. شاهد سيارة تقدم البهجة في كوب قهوة

لامع.. شاهد فستان هنا الزاهد في حفل زفاف نادر حمدي

رينو تكشف عن السيارة 5 الكهربائية الاختبارية