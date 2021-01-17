مصرع عامل على يد سائق في مشاجرة بموقف ميكروباص خط العريش ـ المرج

شهد موقف ميكروباص خط العريش ـ المرج الجديدة مشاجرة بين عامل وسائق قام على أثرها الأخير بتمزيق جسد الأول بسكين ليلقي مصرعه.





تبلغ لقسم شرطة المرج بوقوع مشاجرة ووجود متوفى بموقف ميكروباص خط العريش ـ المرج الجديدة دائرة القسم.





بالانتقال تبين أن المشاجرة وقعت بين عامل (توفى متأثرًا بإصابته بجروح طعنية بالجسم وتم نقله لمستشفي جراحات اليوم الواحد) وبين سائق.





بالفحص تبين أنه أثناء تواجد الثاني بالموقف محل البلاغ وقيامه بتحميل الركاب بالسيارة قيادته "والمحدد لها الدور لتحميل الركاب" حضر المجني عليه واستقل سيارة أخرى وحال معاتبة الثاني له حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت الى مشاجرة قام على أثرها المتهم بالتعدي على المجني عليه بالضرب باستخدام "سكين" كانت بحوزته محدثا إصابته والتي أودت بحياته.





وتمكنت الخدمات الأمنية المعينة بالموقف محل البلاغ من ضبط المتهم وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة.





بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ، تحرر عن ذلك المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيق .