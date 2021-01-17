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رياضة

اليوم.. 7 مباريات مثيرة في مونديال اليد بعد إلغاء لقاء كاب فيردي وألمانيا

الأحد 17/يناير/2021 - 04:12 م
صدى البلد
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ريهام بكير
تنطلق بداية من الساعة الرابعة والنصف، مساء، 7 مباريات مثيرة  في اليوم الخامس لـ مونديال العالم لكرة اليد للنسخة ال27، المقامة حاليا، بالصالات المغطاة ، باستاد القاهرة ، والعاصمة الإدارية، و6 أكتوبر ، وبرج العرب، في الفترة من 13 إلى 31 يناير الجاري، حيث تم إلغاء مباراة ألمانيا والرأس الأخضر (كاب فيردي)، بسبب اعتذار منتخب الرأس الأخضر، وعلى أثر ذلك احتسب الاتحاد الدولي لكرة اليد، نتيجة المباراة بفوز ألمانيا 10/صفر. 

والجدول التالي يوضح، لقاءات ومواعيد المباريات :  

قطر × اليابان - 4:30 مساءً (صالة برج العرب)

الأرجنتين × البحرين - 7 مساءً ( صالة إستاد القاهرة)

الكونغو الديمقراطية × الدنمارك - 9:30 مساءً (إستاد القاهرة)

أنجولا × كرواتيا - 7 مساءً  (صالة برج العرب)


كاب فيردي × ألمانيا - 7 مساءً (صالة  6 أكتوبر)  (تم إلغاؤها)

تونس × البرازيل - 7 مساءً (صالة  العاصمة الإدارية)

بولندا × إسبانيا - 9:30 مساءً (صالة  العاصمة الإدارية)

المجر × أوروجواي - 9:30 مساءً (صالة 6 أكتوبر).
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