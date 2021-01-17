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رياضة

النحاس يواجه الإسماعيلي للمرة الثامنة

الأحد 17/يناير/2021 - 04:18 م
عماد النحاس
عماد النحاس
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نانسي القاضي
يستضيف فريق المقاولون العرب غدًا الاثنين ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الاسبوع  السادس من  مسابقة الدوري العام.


ومباراة الإسماعيلى أمام لاعبه الأسبق عماد النحاس خلال إدارته الفنية لـ 3 أندية هم أسوان والشرقية والمقاولون العرب ولم يتقابلا أثناء توليه تدريب فريقى طنطا والرجاء المطروحى.

لعب الدراويش 7 مباريات حيث فاز 4 تعادل 2 خسر 1 ،له 11 هدفًا وعليه 5 أهداف كلين شيت 3 لقاءات

” الدورى العام ” ..
– أسوان
7 فبراير 2016 .. 1 / 1 بأسوان ( شوقى السعيد )
4 يوليو 2016 .. 2 / صفر بالإسماعيلية ( إيمانويل بناهينى ومروان محسن )

– الشرقية
14 أبريل 2017 .. 3 / صفر بالإسماعيلية ( حسنى عبد ربه 2 وإبراهيم حسن )

– المقاولون العرب
2 يناير 2019 .. 2 / 1 بالجبل الأخضر ( الناميبى بنسيون شيلونجو ولاعب المقاولون فى مرماه )
2 أبريل 2019 .. 2 / صفر ملعب الإسماعيلى بالسويس ( كريم بامبو ومحمود عبد العاطى دونجا )
23 ديسمبر 2019 .. صفر / 2 بالجبل الأخضر
15 سبتمبر 2020 .. 1 / 1 بالإسماعيلية ” محمد الشامى ”

ويذكر أن ” النحاس ” قد حصل مع الإسماعيلى على لقبى الدورى العام وكأس مصر فى بداية الألفية، وسجل بقميصه 16 هدفًا خلال 3 مسابقات مختلفة بواقع ” 11 هدفًا خلال مسابقة الدورى العام وهدفين فى كأس مصر و3 أهداف فى البطولات الأفريقية “.
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