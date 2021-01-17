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أخبار العالم

نائبة بايدن تستعد للاستقالة من هذا المنصب

الأحد 17/يناير/2021 - 04:48 م
كامالا هاريس
كامالا هاريس
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على صالح
أفادت وكالة رويترز ووكالة أسوشييتد برس نقلًا عن مساعدين قيل إنهم على دراية بخططها أن نائبة الرئيس الامريكي المنتخب كامالا هاريس ستستقيل رسميًا من مقعدها في مجلس الشيوخ يوم الاثنين، قبل يومين من تنصيبها كنائبة للرئيس يوم الأربعاء.

تم انتخاب هاريس لعضوية مجلس الشيوخ في عام 2016 بعد أن أمضى السنوات الخمس الماضية في منصب المدعي العام لولاية كاليفورنيا. 

وسيشغل مقعدها في مجلس الشيوخ وزير خارجية كاليفورنيا أليكس باديلا، وهو زميل لها ديمقراطي، و تم اختيار باديلا لتحل محل هاريس من قبل حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم ، ومن المتوقع أن تقضي العامين المتبقيين من ولايتها.

وتقول أسوشيتد برس أنه من غير المتوقع أن يلقي هاريس خطاب وداع في قاعة مجلس الشيوخ ، بزعم أنه من غير المتوقع أن تجتمع الغرفة التشريعية حتى 19 يناير، أي اليوم السابق ليوم التنصيب.

وانسحبت هاريس من الحملة الانتخابية الرئاسية في ديسمبر 2019، قبل إجراء أي انتخابات تمهيدية أو مؤتمرات حزبية، ولم تستقبل أي مندوبين. 

وبعد أن أدت اليمين كنائب للرئيس، ستكون هاريس على بعد نبضة قلب من الرئاسة إذا حدث أي شيء لبايدن البالغ من العمر 78 عامًا.
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