الدفع بسيارات شفط المياه لإزالة آثار الأمطار في البحيرة

دفعت الوحدات المحلية في مدن ومراكز محافظة البحيرة، منذ قليل ، بسيارات شفط وإزالة آثار مياه الأمطار من الشوارع للتأكد من عدم إعاقتها لحركة المارة والسيارات.





وشهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة، منذ صباح اليوم الأحد، سقوط أمطار غزيرة يصاحبها رياح شديدة، وتوقفت حركة الصيد بموانئ بوغاز رشيد والملاحة البحرية بميناء إدكو والمعدية، كإجراء احترازي، نظرًا لارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية في البحر الأبيض المتوسط تزامنًا مع موجة الطقس السيء التي تتعرض لها البلاد في الوقت الحالي.





وشدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على رفع درجة الإستعداد بجميع القطاعات وإستنفار كافة الجهود والتنسيق بين الجهات كل فى موقعه لمواجهة أى أحداث طارئة أو أزمات متوقعة نظرًا للتوقعات الاستباقية بتعرض المحافظة لانخفاض فى درجات الحرارة والأمطار الخفيفة والمتوسطة ونشاط للرياح المثيرة للرمال و الأتربة، مع إتخاذ كافة الإجراءات الفورية والتدابير اللازمة لتقليل الآثار الناجمة.





كما وجه اللواء المحافظ بإتخاذ كافة الإحتياطات والحيطة والحذر ورفع درجة الإستعداد وخاصةً بمرافق الصحة والإسعاف والحماية المدنية وإدارة الأزمات بالوحدات المحلية والكهرباء والمياة والصرف والري وكافة الجهات المعنية





وشدد المحافظ على الإلتزام بالتعليمات التالية :-

- إستمرار عمل غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار ٢٤ ساعة لتلقي كافة البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولًا بأول .

- مراجعة جميع محطات الرفع والتأكد من جاهزية الماكينات والمعدات بها علي أن يتم التشغيل بالنظام التبادلي لتلك الماكينات مع تواجد فرق للصيانة والكهرباء بها والتأكد من توافر الوقود اللازم لكافة المعدات سواء المتواجدة بالشوارع أو المعدات الخاصة بمحطات الرفع والصرف .

- قيام المرور بالتنسيق مع الوحدات المحلية بمتابعة كافة الطرق والمحاور الرئيسية للتأكد من عدم وجود أي تجمعات للمياه أو الرمال عليها .

- الإستنفار التام لجميع الأجهزة الأمنية والصحة والإسعاف والحماية المدنية وكافة المرافق مع التواجد المستمر بالشارع على مدار الساعة .

- إلغاء كافة الإجازات للجهات المعنية وإستمرار جميع المختصين بمواقعهم .

- التأكد من جاهزية كافة المعدات اللازمة وإنتشارها مع الأطقم المخصصة لمواجهة تلك الظروف الطارئة بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة والتأهب المستمر .

- إستمرار أعمال تطهير صفايات وخطوط صرف مياة الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق .

- مراجعة كافة الإستعدادات والتمركزات للتعامل مع السيول والأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف.

- مراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه ووقف المخالف منها وإتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على وقفها حال قيام الرياح والأمطار .

- متابعة كابلات الضغط العالي المنخفض والإنارة العامة ومراجعة كافة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وسرعة إتخاذ اللازم بإجراء الصيانة حفاظًا على الأرواح والممتلكات



وناشد اللواء المحافظ المواطنين أثناء الأمطار والرياح الشديدة الإلتزام بمنازلهم إلا للضرورة وكذا الإلتزام بإتباع الإرشادات التالية :-

- تجنب القيادة على الطرقات السريعة أثناء سقوط الأمطار والرياح المثيرة للاتربة والرمال وعدم التوقف لأي سبب على الطريق والدخول إلى الطرقات الجانبية .

- تجنب الإقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير تحت الأسلاك .

- فصل التيار الكهربائي عن المنزل في حالة الخطورة المحتملة .

- التواصل السريع مع الجهات المختصة ( الوحدة المحلية أو فرع شركة المياة والصرف الصحي ) في حالة وجود تجمعات متزايدة لا يتم تصريفها .

- فصل التيار الكهربائي الغير مؤمن أو المتصل بشكل عشوائي .

- عدم الوقوف بجانب الأشجار والأسوار أو اللوحات الإعلانية أثناء موجات الهواء والعواصف الشديدة .

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