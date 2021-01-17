القومية للأنفاق: القطار السريع سرعته 250 كيلو في الساعة.. فيديو

قال الدكتور عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن مشروع القطار السريع المقرر تنفيذه خلال الفترة المقبلة ستبدأ مرحلته الأولي من العين السخنة بطول 460 كيلو وستشمل هذه المرحلة 15 محطة.





وأضاف عصام والي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "القطار السريع ستكون سرعته 250 كيلو في الساعة".





وأردف:" هناك نوع آخر من القطار السريع يقوم بنقل البضائع للربط بين البحر الأحمر والبحر الابيض المتوسط ويسير بسرعة 120 كيلو في الساعة".





وأوضح: "خط النقل البري للبضائع هو بمثابة نقلة نوعية وإضافة للنقل، كما ان القطار السريع يوفر الوقت حيث سيقطع المسافة من العين السخنة للعلمين في 3 ساعات فقط".