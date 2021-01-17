«فخور لتمثيل هذا النادي».. أوزيل يعلن انضمامه لـ فنربخشة التركي





وفي حديثه إلى قناة NTV التركية، قال أوزيل: "أنا سعيد للغاية. أنا من مشجعي فناربخشه. الله أرادني أن ألعب كرة القدم في فنربخشة أنا فخور بذلك».







وأضاف:«جئت الليلة مع عائلتي إلى اسطنبول، والحمد لله الذي منحني الفرصة لتمثيل هذا النادي. سأرتدي القميص بكل فخر».







لم يلعب أوزيل البالغ من العمر 32 عامًا مع فريق أرسنال منذ مارس الماضي.







من المقرر أن يحصل أوزيل على تخفيض كبير في راتبه من أجل الانضمام إلى فنربخشة، ومن المرجح أن يوقع صفقة لمدة ثلاث سنوات بقيمة 65 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع

أعلن النجم الألماني مسعود أوزيل انتقاله لفنربخشة التركي، بعدما ودع زملائه في نادي أرسنال الإنجليزي.